Боротьба проти "Північного потоку-2": чи запровадять США санкції

Якщо раніше заяви конгресменів були більш лояльними та мали рекомендаційний характер, зараз бачимо конкретні вимоги та неабиякий тиск на адміністрацію. Шансів на похибку нема.

Україна та США: чи будуть санкції проти "Північного потоку-2"

Візити до США стали для нас частиною щомісячної роботи. Навіть під час пандемії ми знаходимо можливість для організації регулярного спілкування з нашими партнерами. А на питання "навіщо" можна легко дати відповідь – не допустити запуску "Північного потоку-2" можна тільки спільними зусиллями. І до цієї боротьби залучені обидві палати Конгресу США.

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Минулого тижня Конгрес миттєво зреагував на звіт Державного департаменту щодо додаткових санкцій проти "Північного потоку-2", куди не були включені судна, які беруть участь у проєкті з початку року. Адміністрація відповіла, що вони активно займаються цим питанням і їхнє рішення незмінне – проєкт має бути зупинений. Однак Конгрес не дає часу на роздуми новій адміністрації. Лише публічних заяв стає мало.

Вчора, 3 березня, 40 конгресменів на чолі із сенатором Джоном Баррассо у відкритому листі до президента США висловили занепокоєння щодо тривалого процесу введення санкцій, передбачених PAASCA, законом, який має практично одноголосну підтримку обох партій. Конгрес вимагає негайного визначення та санкціонування усіх суб'єктів господарювання, які досі приймають участь у проєкті.

І якщо раніше заяви конгресменів були більш лояльними та мали рекомендаційний характер, зараз бачимо конкретні вимоги та неабиякий тиск на адміністрацію. Шансів на похибку нема. "Час діяти!" – як зазначається у листі.

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Нагадаю, що 21 січня Європарламент переважною більшістю голосів прийняв резолюцію, в якій Європейський Союз закликав негайно зупинити завершення будівництва газопроводу.