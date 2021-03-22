Боротьба з чорним експортом в АПК, розпочата Гетманцевим, повинна отримати підтримку, – Белашко

Поки більшість державних чоловіків і дружин захоплююче викривають "агентів Кремля", періодично виходячи на самих себе, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики під головуванням Данила Гетманцева працює над тим, щоб вивести з "тіні" аграрний сектор української економіки.

Таку думку озвучив директор Агентства соціальних комунікацій Сергій Белашко.

Експерт констатує: "Під розмови про "аграрну наддержаву" український АПК давно став осередком корупції та всіляких "схем". Першочергово, це стосується експорту сільгосппродукції. Аграрний експорт став механізмом, який дозволяє без особливих проблем вивести гроші з української економіки та легалізувати їх за кордоном. Поки селяни страждають від відсутності оборотних коштів, агробаронів "скиртують чорний нал", дружні їм чиновники збагачуються на "схемах", а спритні юристи та фінансисти заробляють на "відмиванні" доходів від агроекспорту в офшорах".

На думку Белашко, руйнування цієї системи, якій активно займається фінансовий комітет ВРУ, є пріоритетним завданням держави щодо забезпечення національних інтересів.

Ліквідація тіньових схем купівлі аграрної продукції за "кеш" і неповернення валютної виручки принесе щонайменше 2 мільярди гривень додаткових ресурсів в економіку країни. Крім того, такий "дренаж" потоків "чорного налу" сильно ускладнить життя кримінальному бізнесу, що сидить на "схемах". Все це піде на користь не тільки АПК і публічних фінансах, але і всій українській економіці, знижуючи рівень криміналізації, роблячи її більш прозорою і передбачуваною", – резюмував директор Агентства соціальних комунікацій.

Глава парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив, що щорічно через дії шахраїв, які спочатку набувають за готівку зерно, а потім експортують його за кордон Україна втрачає близько 2 мільярди доларів валютної виручки.

Це кошти, які втрачає наша економіка. Це податки, які недоотримують наші медики. Це доходи, які отримують злочинці. На жаль, у вчинення злочинів втягнуті відомі світові зернотрейдери,

– написав Гетманцев.

У лютому поточного року Комітет Гетманцева ініціював нараду з проблем тіньового експорту продукції АПК в Офісі генерального прокурора. За підсумками озвучених фактів порушено кримінальне провадження, розпочато слідчі дії.

Народний депутат висловив подяку генпрокурору Ірині Венедиктової і її заступнику Олексію Симоненку за "принципову позицію і готовність протистояти шахраям", – пообіцявши зі свого боку, що його колеги по Комітету зроблять все можливе, щоб детінізувати аграрний сектор української економіки.

Масштаби злочинності в АПК яскраво ілюструє недавнє викриття корупційних дій начальника одного з митних постів Запорізької області. Співробітники СБУ і теруправління ДБР у Мелітополі ліквідували корупційну схему експорту зерна в ЄС представниками кількох бізнес-структур. Протягом 2019 – 2020 років в товарно-супровідних документах комерсанти вказували неправдиві дані про вартість і походження товару, штучно занижуючи розмір обов'язкових платежів до держбюджету. Митник, своєю чергою, за хабарі закривав очі на злочини.

Втрати держбюджету тільки з однієї відправки, на якій погоріли злочинці, оцінюються в 1,2 мільйона гривень. Однак аналогічні угоди, за даними СБУ, здійснювалися до десяти разів на місяць в залежності від обсягів зібраного врожаю.