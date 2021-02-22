Хотів втекти з країни: у "Борисполі" посадили літак з фігурантом справи "Приватбанку"

22 лютого 2021 , 14:32
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Джерело:

Телеграм НАБУ

Правоохоронці посадили в аеропорту Борисполя літак з фігурантом справи "Приватбанку". Наразі там триває вручення підозри, яку погодила Ірина Венедіктова. ЗМІ пишуть, що мова йде про першого заступника голови правління банку у 2016 році Володимира Яценка.

Генпрокурорка погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління "Приватбанку" у вчиненні злочину.

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Підозра фігуранту справи "Приватбанку"

За оперативною інформацією, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра.

Завдяки зусиллям керівника групи детективів та директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де розпочато проведення невідкладних слідчих дій,
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше інформацію про посадку літака з фігурантом справи "Приватбанку" повідомив у телеграмі Сергій Лещенко. За його словами, авіалайнер розвернули за кілька хвилин до перетину кордону авіапростору України. Лещенко додав, що наразі в аеропорту "Бориспіль" йде затримання і вручення підозри фігуранту.

За даними "Української правди", йдеться про першого заступника голови правління "Приватбанку" 2016 року Володимира Яценка.

У пресслужбі НАБУ 24 каналу зазначили, що всі про всі деталі повідомлять згодом.

Справа "Приватбанку": що відомо

  • У 2016 році Україна націоналізувала "Приватбанк" та зробила його державним. Тоді Нацбанк визнав установу неплатоспроможною. Для того, аби врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
  • Колишні власники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов визнали націоналізацію установи незаконною.
  • У жовтні 2019 року "Приватбанк" виграв в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
  • У листопаді тоді генпрокурор Руслан Рябошапка передав до НАБУ справу про виведення 117 мільярдів гривень із "Приватбанку" до його націоналізації.
  • Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова 14 грудня 2020 року увійшла до складу прокурорів щодо групи "Приват".
  • Національне антикорупційне бюро передало підозри у справі "Приватбанку" на погодження генпрокурорці.