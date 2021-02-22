Хотів втекти з країни: у "Борисполі" затримали фігуранта справи "Приватбанку"
Правоохоронці затримали фігуранта справи "Приватбанку", який намагався втекти з України. Літак з ним посадили в аеропорту "Бориспіль", наразі триває вручення підозри. ЗМІ пишуть, що мова йде про першого заступника голови правління банку у 2016 році Володимира Яценка.
Джерело:Телеграм Сергія Лещенка
За словами Лещенка, при спробі вильоту з України на чартерному рейсі затримали одного із фігурантів кримінального провадження у справі "Приватбанку".
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У рамках спецоперації НАБУ літак посадили в Борисполі.
Рейс, на якому перебував фігурант справ розвернули за кілька хвилин до перетину кордону авіапростору України,
– заявив Лещенко.
За його словами, це сталося після втручання директора НАБУ і керівника підрозділу детективів бюро.
Лещенко додав, що наразі в аеропорту "Бориспіль" йде затримання і вручення підозри фігуранту. Ірина Венедиктова підписала її вранці 22 лютого.
За даними "Української правди", йдеться про першого заступника голови правління "Приватбанку" 2016 року Володимира Яценка.
У пресслужбі НАБУ 24 каналу зазначили, що наразі вся інформація уточнюється, деталі будуть відомі згодом.
Справа "Приватбанку": що відомо
- У 2016 році Україна націоналізувала "Приватбанк" та зробила його державним. Тоді Нацбанк визнав установу неплатоспроможною. Для того, аби врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Колишні власники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов визнали націоналізацію установи незаконною.
- У жовтні 2019 року "Приватбанк" виграв в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- У листопаді тоді генпрокурор Руслан Рябошапка передав до НАБУ справу про виведення 117 мільярдів гривень із "Приватбанку" до його націоналізації.
- Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова 14 грудня 2020 року увійшла до складу прокурорів щодо групи "Приват".
- Національне антикорупційне бюро передало підозри у справі "Приватбанку" на погодження генпрокурорці.
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