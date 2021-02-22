Правоохоронці затримали фігуранта справи "Приватбанку", який намагався втекти з України. Літак з ним посадили в аеропорту "Бориспіль", наразі триває вручення підозри. ЗМІ пишуть, що мова йде про першого заступника голови правління банку у 2016 році Володимира Яценка.

За словами Лещенка, при спробі вильоту з України на чартерному рейсі затримали одного із фігурантів кримінального провадження у справі "Приватбанку".

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У рамках спецоперації НАБУ літак посадили в Борисполі.

Рейс, на якому перебував фігурант справ розвернули за кілька хвилин до перетину кордону авіапростору України,

– заявив Лещенко.

За його словами, це сталося після втручання директора НАБУ і керівника підрозділу детективів бюро.

Лещенко додав, що наразі в аеропорту "Бориспіль" йде затримання і вручення підозри фігуранту. Ірина Венедиктова підписала її вранці 22 лютого.

За даними "Української правди", йдеться про першого заступника голови правління "Приватбанку" 2016 року Володимира Яценка.

У пресслужбі НАБУ 24 каналу зазначили, що наразі вся інформація уточнюється, деталі будуть відомі згодом.

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