Успішним рефінансуванням дефіциту 2020 (через державні банки) борговий марафон для нас не завершився.

Внутрішні запозичиння змінять: чому?

За великим рахунком, було зрозуміло, що 2020-й рік так чи інакше "натягнуть". Інтрига стосувалась лише того, який шлях оберуть.

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Проте 2021-й обіцяє бути цікавішим в плані боргових операцій. Ні, мова не про дефолт. Виплачувати у валюті цього року небагато ($1,9 млрд по єврооблігаціям та $1,4 млрд перед МВФ). А от по внутрішнім запозиченням розгортається цікавіша картина.

Здавалось, в чому проблема?

Гривню завжди можна надрукувати, якщо не вистачає кілька мільярдів, а держбанки перенаправлять необхідні кошти, куди партія скаже. Власне так, як зробили місяць тому. Гарний план. Прихід іноземців в ОВДП тільки додає впевненості. Тільки цей план тримається на двох стовпах: (а) глобальному кількісному пом'якшенні, (б) співпраці з МВФ. Як ми бачили, на першому навіть тримається більше, ніж на другому.

Нюанс в тому, що кількісне пом'якшення з високою ймовірністю буде згортатись (про це почнуться розмови) як тільки світова інфляція прискориться (а вона вже прискорюється). І другий нюанс – поки нам нема чого гарного розповісти МВФ. І це при тому, що українські банки вже забиті ОВДП під саму зав'язку.

А тому борговий марафон-2021 обіцяє бути захопливим, ніж те, що ми бачили минулого року.

Джерело: Facebook