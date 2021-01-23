У січні – річниця запеклих боїв та визволення Донецького аеропорту. Бойові дії тривали від вересня 2014 року та майже до кінця січня 2015 року.

За даними міністерства оборони, окрім бойової статистики прилеглих до аеропорту територій, де також точились запеклі бої, загинув 101 військовослужбовець, 440 були поранені, 9 зникли безвісти. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Дмитро Афанасьєв помер у 31-річному віці

Володимир Афанасьєв показав фотографії сина з побратимами. Світлини зробили навесні 2015 року. Дмитро Афанасьєв брав участь в обороні Донецького аеропорту та боях за селище Піски у складі добровольчого батальйону.

Вже 4 травня родині повідомили: сина поранили, коли прокладав кабель – під час мінометного обстрілу. Дмитро помер наступного ранку у шпиталі у віці 31 рік.



Дмитро Афанасьєв / Скриншот з відео

Не повідомив рідних

Військовий жив та працював у Львові, навчався на другому курсі юридичного факультету Острозької академії. Про те, що пішов на війну влітку 2014 року добровольцем нікому з рідних не сказав.

Хлопці привозили його додому, він швидко переодягався. Я відчував, що від нього порохом пахне. Він обіцяв приїхати на Великдень, але не приїхав. У них там сильні бої були,

– розповів батько загиблого.

Іван Литвинов цікавився технікою

Мати загиблого кіборга Івана Литвинова показала кімнату сина. Хлопець ще з дитинства цікавився військовою технікою. Навчався в Одеському інституті Сухопутних військ, також закінчив Харківське танкове училище.

Іван Литвинов загинув під час штурму Донецького аеропорту 3 жовтня 2014 року. Опізнати його вдалося лише за експертизою ДНК.

Дружині нічого не сказав

Мати Івана Литвинова була впевнена, що син служить в Кропивницькому. Про те, що боронить аеропорт не сказав ані їй, ані дружині.



Мати Івана Литвинова вишила портрет сина / Колаж 24 каналу

Його згадують побратими. Минулого року, до дня народження бійця, мати упродовж 3 місяців вишивала портрет сина.

Діти залишились без батька

У Івана залишилися дружина, 17-річний син Влад та 20-річна донька Діана. Дівчина вчиться у Харківському національному університеті внутрішніх справ, а хлопець вслід за батьком вирішив стати військовим. Закінчив Кадетський корпус та вступив до Одеської військової академії.

Бабич отримав осколкове поранення

Один із тих, то боронив аеропорт в грудні – січні у лавах Збройних сил, уродженець Донецька Володимир Бабич. Згадувати той час йому досі важко. Бабич 18 січня отримав осколкове поранення. Після одужання брав участь в боях за:

Опитне;

Авдіївку;

Світлодарськ.



Володимир Бабич / Скриншот з відео

Після демобілізації, восени 2015, переїхав до Краматорська. Тут займається допомогою ветеранам АТО, віднедавна став директором Донецького центру підготовки персоналу.



Вулиця Афанасьєва / Скриншот з відео

Меморіальна дошка

Четверо кіборгів – загиблих в ДАПі родом з Донеччини. Їхні імена є в книзі пам'яті. А на фасаді школи, в якій навчався Іван Литвинов, встановили меморіальну дошку. 2015 року також перейменували одну з вулиць Краматорська на честь Дмитра Афанасьєва.