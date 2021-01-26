Богуслаєв отримує мільярдні пільги на "Мотор Січ" і перетворив компанію у свій офшор, – АМКУ

В'ячеслав Богуслаєв, ексвласник найбільшого виробника авіаційних двигунів "Мотор Січ", перетворив компанію в персональний офшор.

Джерело: Антимонопольний комітет України

Згідно з даними на сайті Антимонопольного комітету України, Богуслаєв став найбільшим в Україні одержувачем державних дотацій серед недержавних підприємств завдяки пільгам по оподаткуванню.

АМКУ погодив звільнення "Мотор Січ" від сплати ряду податків до 2025 року, серед яких податок на прибуток, ПДВ і ввізне мито при імпорті товарів в Україну (цільові позиції з двигунобудування), податок на землю.

Як відомо, спеціальним законом з 2010 року підприємства авіабудівної галузі, серед яких "Мотор Січ", звільнені від сплати основних податків і мит. Це фактично створило підконтрольний Богуслаєву галузевий офшор, що допомагає йому уникати оподаткування. Користуючись податковими пільгами, з 2010 року по 2018 рік включно, Богуслаєв не доплатив бюджету країни 4,5 мільярда гривень, хоча компанія за ці роки отримала близько 19 мільярдів гривень нерозподіленого прибутку. А податкові пільги, відповідно до Бюджетного кодексу, є бюджетними дотаціями.

Отримуючи багатомільярдні податкові преференції, Богуслаєв взяв зобов'язання створити на "Мотор Січі" додаткові 300 робочих місць до 2025 року. Всупереч цим обіцянкам за весь час дії держпрограми менеджери Богуслаєва звільнили близько 10 тисяч співробітників.

Податкові пільги Богуслаєвим були отримані для розвитку підприємства, а нецільові витрати є порушенням, що може привести до втрати цих податкових пільг. Як повідомлялося раніше, керівники заводу "Мотор Січ" витратили 438 мільйонів гривень на покупку "сміттєвих" цінних паперів з метою подальшого переведення грошей в готівку. Ці факти стали приводом для порушення кримінальної справи, а також можуть стати підставою для втрати права отримувати податкові пільги.

На 31 січня поточного року на "Мотор Січ" призначені позачергові загальні збори акціонерів. Серед питань порядку зборів – зміна наглядової ради компанії і формування нових органів корпоративного управління. Акціонери планують привести діяльність "Мотор Січ" у відповідність до вимог чинного законодавства, хоча досі позбута прав наглядова рада ігнорувала вимоги акціонерів скликати загальні збори.

У міжнародному арбітражі незабаром розглянуть позов китайських акціонерів "Мотор Січ" до держави Україна з вимогою компенсації у розмірі 3,5 мільярда доларів. Арешти акцій і недопуск нових акціонерів до управління компанією порушують законні права власників контрольного пакета акцій, а також суперечать українсько-китайській угоді і взаємному заохоченню і захисті інвестицій.