Богдан відпочивав на концерті скандального Басти в Одесі: фото
29 червня 2021 , 18:11Читать новость на русском
Джерело:ТаблоID
Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан побував в одеському клубі "Ібіца". Саме там 27 червня виступав скандальний російський репер Баста.
Це стало відомо, завдяки фото, опублікованому одеським діджеєм Лукомським. Концерт Басти відбувся 27 червня у Одесі.
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Богдан відпочивав у клубі, де співав Баста
Фото з Андрієм Богданом діджей Лукомський виклав в інстаграм-сторіз. На фото з Богданом він позначив клуб "Ibiza Beach Club". Також, ймовірно, позначив Басту та написав під тегом "просто Царь".
Андрій Богдан був в одеському клубі "Ібіца", де виступав Баста / Скриншот зі сторіз
Баста й Україна: коротко
- У 2017 році СБУ заборонила Басті в'їзд на територію України. Це трапилось через те, що артист виступав в окупованому Криму.
- У 2020 році Басту офіційно виключили з переліку людей, яким не можна в'їжджати на територію України.
- Згодом стало відомо, що російський репер Баста запланував 2 виступи в Україні: 25 та 26 червня.
- 25 червня активісти у Києві намагалися зірвати концерт Басти. Попри це, концерти таки відбулися.