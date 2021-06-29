Це стало відомо, завдяки фото, опублікованому одеським діджеєм Лукомським. Концерт Басти відбувся 27 червня у Одесі.

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Богдан відпочивав у клубі, де співав Баста

Фото з Андрієм Богданом діджей Лукомський виклав в інстаграм-сторіз. На фото з Богданом він позначив клуб "Ibiza Beach Club". Також, ймовірно, позначив Басту та написав під тегом "просто Царь".



Андрій Богдан був в одеському клубі "Ібіца", де виступав Баста / Скриншот зі сторіз

Баста й Україна: коротко