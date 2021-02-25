Встановити новий наземний рекорд швидкості: проєкт Bloodhound LSR шукає інвестора

Британський проєкт Bloodhound LSR з 2007 року намагається встановити наземний рекорд швидкості в 1000 миль. Це – 1609 кілометрів на годину.

Джерело: "Авто24" на 24 каналі

Кілька років тому ця команда вже шукала нового власника, який придбавши її, інвестував мільйони фунтів стерлінгів. Але тепер змушений продати проєкт через брак коштів спровокований пандемією.

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Адже для того, щоб довести до ладу машину довжиною в 13 метрів з реактивним мотором від винищувача та ракетним мотором загальною потужністю 135 тисяч кінських сил, потрібно ще мінімум 8 мільйонів фунтів.

Чинний рекорд швидкості реактивного автомобіля: дивіться відео

Автори проєкту сподіваються, що цього б вистачило, аби розігнатися до 1 287 кілометрів на годину і побити чинний світовий рекорд швидкості в 1 227 кілометрів на годину.

Поки що найкращим результатом реактивного автомобіля є позначка 628 миль або 1 011 кілометрів на годину, яку команда показала під час останніх випробувань в африканській пустелі Калахарі.

Якщо ж інвестора не вдасться знайти, то швидше за все унікальний болід поставлять на зберігання до кращих часів.

Також у випуску:

Найбільший у світі виробник фарб – німецький концерн BASF назвав найпопулярніші кольори автомобілів у світі. Найпопулярніший білий колір, потім в рейтингу – чорний, сірий, сріблястий, синій, червоний та коричневий.

Дивіться випуск "Авто24" на 24 каналі: відео