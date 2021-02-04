Тепер залишилось головне: заповнити світоглядні та ідеологічні каверни після виїмки оскаженілої проросійської пропаганди та антиукраїнських шоу.

Джерело: фейсбук Євгена Бистрицького

Після півторарічних міркувань та підготовки президентська вертикаль та президент нарешті здійснили рішучий крок, застосування санкцій проти проросійського пропагандистського телебачення в Україні – каналів "112 Україна", NewsOne, ZIK. Це – правильно. Втім, заповнити чим – на телебаченні та в інтернет-просторі – це головне.

Читайте також Це захист національних інтересів: про блокування ZIK, NewsOne та 112

Боротьба з пропагндою тільки починається: які наступні кроки

Чи здатна влада так само рішуче, як санкціонувала чужорідний голос, об'єднати вже існуючі, втім не залучені до офіційного дискурсу, культурні ресурси українського європейського наративу?

Чи знайде державні ресурси, не лише організаційні, а, насамперед, матеріальні, щоб розгорнути ефективну підтримку нашого стратегічного наративу? А це, найперше, сприяння динаміці реформ та розвитку у сфері культури – від кіно до книговидання, від освіти до академічний науки, від музеїв та художніх галерей до бібліотек.

Чи лібертаріанський принцип "какая разница" здатний наповнитись національним та, разом з тим, не провінційним, передовим світовим змістом? Насамперед – європейським.

Якщо цього не станеться достатньо швидко, ті громадські маси глядачів, яких ще приваблюють ностальгія за минулим світом та політична боротьба за його поверення, шукатимуть собі раду в пропагандистському медіа-просторі Росії. Зі ще більшою радикалізацією проросійських настроїв.

Зверніть увагу! Гроші пахнуть: що мають знати журналісти ZIK, NewsOne і 112

Тепер справа за владою, тому що послідовна, чи не так? Міністерство культури, між іншим, набуває в цій ситуації правильних політичних рішень, нового, набагато більшого, значення.