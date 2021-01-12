Після того, як керівництво соцмережі Twitter назавжди заблокувало профіль поки ще чинного президента США Дональда Трампа, світ почав жваво обговорювати цю подію. Українців також закликали аналізувати новини, які потрапляють у їхню стрічку у соцмережі. Річ у тім, що часто дописи можуть пропагувати ненависть, у чому й звинувачують Трампа.

Припускають, що соцмережі частково теж провокували насильницькі події, адже протягом багатьох років казали, що зміст контенту – не їх справа. Про це на своїй сторінці у твіттері написав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Цікаво Акаунт Трампа в твіттері заблоковано назавжди: яка причина

"Не забувайте про критичне мислення. І про всяк випадок ще раз перегляньте достовірність своєї стрічки новин. А ми ж у міністерстві зовсім згодом піднімемо тему медіаграмотності та боротьби з новинними фейками на державному рівні, адже важливість цього питання очевидна", – зауважив міністр.

До чого призвели дописи Трампа

"Хтось підтримує (блокування Трампа – 24 канал), хтось виступає проти. Але факт є фактом: після його декількох твітів, зокрема про невизнання легітимності виборів, стався штурм Капітолію прибічниками Трампа", – запевнив Ткаченко.

Він пояснив, що керівництво соцмереж ставиться до дописувачів, "як до юзерів, заробляючи на них кошти". Додав, що вони не надто переймаються результатом своїх дій.

Це привело до найстрашнішого – формування середовища ненависті, коли онлайн-повідомлення і підбурювання переходять в офлайн,

– сказав він.

Чи допомагають правила мережі

За його словами, у мережі є такі правила:

заборонено пропагувати мову ворожнечі;

екстремізм;

закликати до насильства та дискримінації.

Однак, як запевнив Ткаченко, ці правила не застерегли від випадків насильства та ворожнечі, за якими зараз спостерігає весь світ.

Більше про ситуацію в США та які будуть наслідки для України дивіться на нашому ютуб-каналі 12 січня о 20:00.

Що передувало блокуванню акаунта Трампа