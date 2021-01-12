Блокування Трампа у твіттері: Ткаченко закликав користувачів соцмережі критично мислити
Після того, як керівництво соцмережі Twitter назавжди заблокувало профіль поки ще чинного президента США Дональда Трампа, світ почав жваво обговорювати цю подію. Українців також закликали аналізувати новини, які потрапляють у їхню стрічку у соцмережі. Річ у тім, що часто дописи можуть пропагувати ненависть, у чому й звинувачують Трампа.
Припускають, що соцмережі частково теж провокували насильницькі події, адже протягом багатьох років казали, що зміст контенту – не їх справа. Про це на своїй сторінці у твіттері написав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
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"Не забувайте про критичне мислення. І про всяк випадок ще раз перегляньте достовірність своєї стрічки новин. А ми ж у міністерстві зовсім згодом піднімемо тему медіаграмотності та боротьби з новинними фейками на державному рівні, адже важливість цього питання очевидна", – зауважив міністр.
До чого призвели дописи Трампа
"Хтось підтримує (блокування Трампа – 24 канал), хтось виступає проти. Але факт є фактом: після його декількох твітів, зокрема про невизнання легітимності виборів, стався штурм Капітолію прибічниками Трампа", – запевнив Ткаченко.
Він пояснив, що керівництво соцмереж ставиться до дописувачів, "як до юзерів, заробляючи на них кошти". Додав, що вони не надто переймаються результатом своїх дій.
Це привело до найстрашнішого – формування середовища ненависті, коли онлайн-повідомлення і підбурювання переходять в офлайн,
– сказав він.
Чи допомагають правила мережі
За його словами, у мережі є такі правила:
- заборонено пропагувати мову ворожнечі;
- екстремізм;
- закликати до насильства та дискримінації.
Однак, як запевнив Ткаченко, ці правила не застерегли від випадків насильства та ворожнечі, за якими зараз спостерігає весь світ.
Що передувало блокуванню акаунта Трампа
- У Вашингтоні сталися заворушення 6 січня – на протест вийшли прихильники Трампа, які не погоджуються з результатами виборів у США.
- Протест вийшов з-під контролю. Активісти прорвалися до Конгресу, між ними та правоохоронцями трапилась стрілянина – загинули 5 людей.
- У цей час Трамп звернувся до своїх прихильників та закликав їх йти додому. Водночас зауважив, що підтримує їхні наміри. Після цього Twitter заблокував акаунт політика на 12 годин.
- Компанія вимагала, аби Трамп видалив 3 його дописи. Президент не виконав цієї вимоги. Компанія зауважила, що в дописах політика бачить "високий ризик подальшого підбурювання до насильства", а тому акаунт заблокували назавжди.
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