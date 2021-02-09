Цей випуск – казковий. Бо дід бив – не розбив, баба била – не розбила, а мишка бігла, хвостиком махнула, і закрила 3 телеканали одним підписом кулькової ручки.

Джерело: "Підгорає" на 24 каналі

Не знаю чи сподівався сам гарант Конституції на такий ефект. Однак, здається, одне введене в дію рішення РНБО об'єднало Україну більше ніж усі попередні спроби президента разом узяті.

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"Можливо, дітям годі змагатися у тому, хто більше любить неньку Україну? Вона мріє, щоб ми були єдині. Хіба нас мало що об'єднує? Об'єднуємось, щоб рухатись вперед", – казав Зеленський.



Так-так-так, а отут не спішіть, Володимире Олександровичу. Здається, не всім з нами по дорозі. Тепер, коли емоції вщухли, а загальна ейфорія теж уляглася – ми можемо помітити, що почекати наступної нагоди, щоб чинити добро, вирішив сам спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він потрапив до президії під вашими ж знаменами.



Що відомо про санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу

Разумков не підтримав блокування каналів

Пан Разумков закликав працювати, а потім ще трохи подумав і утримався від прийняття рішення про накладення санкцій на номінального власника телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne Тараса Козака.

На жаль, ми живемо в країні, де не перший день йде війна. Зокрема, війна гібридна та інформаційна, боротися з цими викликами треба,

– казав Разумков.

Та приміряти на себе маску бетмена чи супермена, пан Дмитро не став, бо сказав, що санкції були вигадані для тих, до кого ми не можемо дотягнутися. Водночас ті, хто поруч зазіхає на територіальну цілісність, зловживають свободою слова та сіють насіння розбрату в наші голови за гроші РФ та терористичних республік – для них є Феміда.

Довідка. Спікер парламенту Дмитро Разумков став єдиним, хто не підтримав санкції проти Тараса Козака. Він пояснив це тим, що там нібито "все не на місці".

Пригадуємо усі закриті і нерозслідувані справи;

відмазування Венедіктовою Татарова;

неможливість відсторонення Тупицького за знесення електронного декларування;

повна неможливість притягнути хоча б до суду, не те щоб до відповідальності суддю Вовка.

Що відрізняє Разумкова від Зеленського

Діяти треба було ще вчора, бо, будьмо чесними, попередження від Нацради за поширення висловлювань, що розпалюють ворожнечу, ці канали отримували неодноразово.

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Утім, пояснення не задовольнило пана Разумкова, якщо вже він за нього не проголосував. Та й загалом, я помітила, що усі дії спікера Верховної Ради останнім часом якось йдуть у розріз з президентськими. Пригадати б призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, яке Разумков теж, до слова, не підтримав. Пояснив, що не може людина заробляти такі шалені дивіденди у кілька мільйонів, а потім ще й вимагати їх від держави.

Довідка. Юрія Вітренка вже вдруге не змогли призначити міністром енергетики. На це не вистачає голосів. Його кандидатуру виноситимуть на розгляд втретє. Деталі – тут.

Сам пан Вітренко неодноразово говорив про те, що готовий був гроші віддати, наприклад, на енергоефективність, утеплення будинків, встановлення лічильників, допомогу українцям. Однак він би це зробив, якби рівно таку ж суму виділила і держава, але держава в особі окремих її представників тоді на це не пішла.



Юрій Вітренко / Фото LIGA.net

І щоб завершити тему Разумкова нагадаю, що Конституційну кризу, яку створили нам судді КСУ, досі не вирішено. Слова великого математика "Я все порішаю" сказав тоді саме пан Разумков разом зі своєю групою. Йшов 4 місяць, ми чекали, а Венеційська комісія продовжувала ознайомлюватися із законопроєктами.

Венедіктова рятує Медведчука

Утім, не Разумковим єдиним. Тут, здається, і 100% своя прокурорка стала, як то кажуть, у позу. Офіс генпрокурора в особі Ірини Венедіктової відмовився відкривати кримінальні справи щодо Козака-Медведчука і всіма силами відтягує початок кримінального процесу для власників цих медіамайданчиків.



Ірина Венедіктова та Віктор Медведчук / Фото Колаж 24 каналу

Наразі важко сказати "що не так", але поговорюють, що колись Медведчук пообіцяв Венедіктовій не голосувати за її відставку у разі чогось. Однак ми ж пам'ятаємо, що вірити обіцянкам Медведчука не варто. Він їх як дав, так і забрати може. Особливо, якщо є шанс поставити на місце чужого прокурора – 100% свого. Однак Венедіктова про це, здається, забула, як і про свої посадові обов'язки. Вони полягають не у тому, щоб рятувати заблукалі у корупції душі, а карати їх.

Тимошенко то розумна, то красива

Наступна героїня нашої казки – Юля Тимошенко. Вона ще й досі не може вирішити, до кого їй таки примкнути: до розумних чи до красивих. Тому так і кидає її то в один, то в інший бік.

То вона дружні повідомлення голові Офісу Президента відправляє, в гості кличе і обіцяє об'єднуватися з усіма, якби тільки змінити ситуацію в країні на краще. То не видає жодного звуку, критики чи то підтримки в бік влади щодо санкцій на Козака-Медведчука.

"Юлія Тимошенко та Віктор Медведчук це люди, які публічно декларували себе опонентами, але насправді виявилися спільниками в просуванні вигідних Росії сценаріїв. Гроші Медведчука знайшлися у банку родини Юлії Тимошенко", – казав журналіст Сергій Лещенко.



Юлія Тимошенко / Фото reporter

Це схоже на правду. Особливо, якщо пригадати їх фото поцілунку у Раді, а потім газові контракти, які Тимошенко підписала у 2009 році. Вона від України, а Путін від Росії. А ви ж пам'ятаєте хто кум у Путіна? Еге ж.

Ну, а скільки разів голова фракції "Батьківщина" була на ефірах тепер вже вимкнених мовників, годі і порахувати. Логічно, і не вигідно критикувати тих, куди тебе постійно запрошують.

Істерія Рабіновича

Ось так непомітно ми дісталися і до фіналу випуску. Наприкінці я маю для вас заповітні 3 слова: "диявол, фашистський диявол". Цю істерію народного депутата від ОПЗЖ Вадима Рабіновича можна передивлятися нескінченно довго. Є 3 речі, на які можна дивитися вічно:

як горить вогонь;

як тече вода;

як працює інша людина.

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До цього потрібно внести правку і додати четверту річ – істерію Вадима Рабіновича. І його можна зрозуміти. Лише уявіть, народний депутат злий ще з вечора, бо його улюблені телеканали вимкнули.

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Він повідомляє усім, що завтра вони всією своєю фракцією візьмуть і заблокують трибуну Верховної Ради, а ще нікому не дадуть працювати, щоб знали. Потім приходять і розуміють, що трибуна вже заблокована. І не колегами, а опонентами. І таке буває, якщо вчасно на роботу не приходити.