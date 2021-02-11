Яким буде ефект від закриття медведчуківських каналів: опитування

Майже 10 днів минуло відтоді, як за рішенням РНБО не працюють три телеканали соратника Віктора Медчука Тараса Козака. Експерти і громадськість дискутують на тему того, який це матиме вплив на Україну надалі.
24 канал пропонує і вам висловити свою думку з приводу того, чи буде позитивним закриття трьох телеканалів чи навпаки означатиме кінець свободі слова.
Висловтеся Чи підтримуєте ви блокування медведчуківських каналів
Думки відомих українців щодо блокування телеканалів Козака
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков утримався від голосування за блокування телеканалів. Своє рішення він пояснив тим, що санкції проти мовників – це погано, незалежно від того, чиї вони. Він вважає, що на такі канали, як NewsOne, ZIK і "112 Україна", варто ходити політикам, аби донести свою позицію виборцям.
- Блогер і ветеран АТО, співвласник мережі Veterano Леонід Остальцев подякував Зеленському за блокування каналів і сказав, що без російської пропаганди на телебаченні житимуть українці краще.
- Леонід Кравчук заявив, що ефіри заблокованих нині телеканалів до закриття сіяли брехню та пропаганду проти України.
- Очільниця Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк зазначила, що стосовно NewsOne та "112 Україна" регулятор висловлював чимало попереджень.
Зауважте!
- Депутати Закарпатської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського із вимогою скасувати санкції проти каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна".
Відповідно до опитування групи "
Рейтинг
", підтримують блокування каналів Козака 49% українців, а 41% людей цим незадоволені.