Чи підтримуєте ви блокування медведчуківських каналів: опитування

Думки щодо блокування каналів соратника Віктора Медведчука Тараса Козака в українському суспільстві розділилися. Хоч більшість українців вважають, що це було необхідним кроком, є і такі, що оцінюють це як наступ на свободу слова.
Пропонуємо і вам висловити свою думку щодо блокування каналів NewsOne, ZIK і "112 Україна" і взяти участь у нашому опитуванні.
Тим часом У Раді пропонують призупинити акредитації журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK
Як до блокування трьох каналів Козака поставилися українці
- За даними КМІС, 34,6% вважають заборону необхідною, а 40,8% – помилковою, ще чверті респондентів (24,6%) було важко відповісти. Тобто понад третина опитуваних вважає таку заборону необхідним кроком для збереження цілісності України.
- Відповідно до опитування іншої соцслужби – групи "Рейтинг", підтримують блокування каналів Козака 49% українців, а 41% людей цим незадоволені.
Санкції проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу