Чи підтримуєте ви блокування медведчуківських каналів: опитування

11 лютого 2021 , 16:42
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Думки щодо блокування каналів соратника Віктора Медведчука Тараса Козака в українському суспільстві розділилися. Хоч більшість українців вважають, що це було необхідним кроком, є і такі, що оцінюють це як наступ на свободу слова.

Пропонуємо і вам висловити свою думку щодо блокування каналів NewsOne, ZIK і "112 Україна" і взяти участь у нашому опитуванні.

Тим часом У Раді пропонують призупинити акредитації журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Як до блокування трьох каналів Козака поставилися українці

  • За даними КМІС, 34,6% вважають заборону необхідною, а 40,8% – помилковою, ще чверті респондентів (24,6%) було важко відповісти. Тобто понад третина опитуваних вважає таку заборону необхідним кроком для збереження цілісності України.
  • Відповідно до опитування іншої соцслужби – групи "Рейтинг", підтримують блокування каналів Козака 49% українців, а 41% людей цим незадоволені.

Блокування NewsOne, ZIK і "112 Україна: що відомо


Санкції проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу