Чи підтримуєте ви блокування медведчуківських каналів: опитування
Думки щодо блокування каналів соратника Віктора Медведчука Тараса Козака в українському суспільстві розділилися. Хоч більшість українців вважають, що це було необхідним кроком, є і такі, що оцінюють це як наступ на свободу слова.
Пропонуємо і вам висловити свою думку щодо блокування каналів NewsOne, ZIK і "112 Україна" і взяти участь у нашому опитуванні.
Тим часом У Раді пропонують призупинити акредитації журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK
Як до блокування трьох каналів Козака поставилися українці
- За даними КМІС, 34,6% вважають заборону необхідною, а 40,8% – помилковою, ще чверті респондентів (24,6%) було важко відповісти. Тобто понад третина опитуваних вважає таку заборону необхідним кроком для збереження цілісності України.
- Відповідно до опитування іншої соцслужби – групи "Рейтинг", підтримують блокування каналів Козака 49% українців, а 41% людей цим незадоволені.
Блокування NewsOne, ZIK і "112 Україна: що відомо
- На засіданні Ради національної безпеки та оборони 2 лютого ухвалили рішення про введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Цей указ підписав Володимир Зеленський.
- У результаті канали Козака, зокрема, NewsOne, ZIK і "112 Україна" припинили трансляцію.
- Українські спецслужби з'ясували, що канали Медведчука отримували гроші з Росії. Фінансувала їх компанія "Донские угли", яка працює на окупованій Луганщині.
- На таке рішення майже одразу були подані два позови, обидва з яких "завернули". Верховний відмовився розглядати один із них, а інший – повернув на доопрацювання.
- Працівники цих трьох ЗМІ стверджують, що проти них порушили "свободу слова" і продовжують працювати на платформі ютубу.
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