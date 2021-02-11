Закриття телеборделю Медведчука: чи позбавить це кума Путіна впливу у політиці

Санкції проти каналів Віктора Медведчука та його правої руки Тараса Козака суттєво вплинуть на їх політичне життя. Однак Медведчук не готовий здавати свої позиції – так само й не готовий сформулювати подальші дії по збереженню впливу.

Джерело: "Чесна політика" на 24 каналі

Санкції проти каналів Медведчука та його правої руки Тараса Козака можуть на тривалий час, якщо не назавжди, припинити діяльність в Україні інформаційних диверсантів держави-агресора. Вони закамуфльовані під журналістів.

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Чим "прославився" Медведчук

Немає більш демонічної постаті в українській політиці ніж Віктор Медведчук.

► Медведчук проти Стуса

В радянські часи він був адвокатом для дисидентів, включаючи Василя Стуса.

Медведчук позивався до Дарницького районного суду Києва щодо книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Йому не сподобалися звинувачення у його сторону. Детальніше про справу – читайте тут

Його безкоштовно призначала тоталітарна радянська держава, а в результаті його клієнти отримували тюремні вироки.

Дивіться випуск блогу "Чесна політика" за 11 лютого: відео

У 2020 році для того, щоб вбити історичну пам'ять про ці події, Медведчук спробував заборонити книгу про справу Стуса.

► Медведчук проти Ющенка

Ідемо далі в описі демонічної постаті Медведчука. В 2004 році він оголосив, що кандидат від прозахідних сил Віктор Ющенко ніколи не стане президентом.

У результаті, той ледь вижив після загадкового отруєння діоксином, яке сталося на дачі генерала спецслужб Володимира Сацюка, який входив у "команду Медведчука" і втік до Росії.

Що відомо про отруєння Ющенка? Увечері 5 вересня 2004 року Ющенка запросили на спеціальну нараду, яка відбувалась на дачі тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Ющенко підозрює, що його отруїли саме там.



Вже вранці 6 вересня він скаржився на нудоту, головні та шлункові болі. У нія на 10 вересня Ющенка доставили до австрійської клініки "Рудольфіннергаус". Вже наступного дня керівник клініки запевнив, що Ющенка отруїли діоксинами. Увечері 5 вересня 2004 року Ющенка запросили на спеціальну нараду, яка відбувалась на дачі тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Ющенко підозрює, що його отруїли саме там.Вже вранці 6 вересня він скаржився на нудоту, головні та шлункові болі. У нія на 10 вересня Ющенка доставили до австрійської клініки "Рудольфіннергаус". Вже наступного дня керівник клініки запевнив, що Ющенка отруїли діоксинами.

► Загадкова смерть Ляха

Під час Помаранчевої революції соратник Медведчука – очільник їхнього корпоративного банку Віктор Лях – помер при загадкових обставинах. Він начебто вчинив самогубство, перерізавши артерії на шиї канцелярським ножем для паперу.

Кум Путіна в українській політиці

Приблизно 20 років тому відбулося знайомство Медведчука з новообраним президентом Росії Володимиром Путіним, який в підсумку став хрещеним батьком його доньки.

Зв'язок з Кремлем зробив Медведчука ще більш всесильною постаттю, адже багато років українські політики, що прагнули політичних вершин, відправлявся на оглядини в Кремль – і протекцію їм мав скласти Медведчук.

Зокрема, Юлія Тимошенко залучала Медведчука для закриття кримінальних справ проти себе в Росії та проведення газових переговорів.

Напередодні втечі до Росії, в дні кривавої розв'язки Революції Гідності тодішній президент Віктор Янукович проводив постійні телефонні консультації з Медведчуком. За це на нього наклали прямі санкції Америки за анексію Криму в 2014 році.

Політики не хочуть конфліктувати з Медведчуком

Попри гіпертоксичний статус, мало хто з українських політиків наважувався вступати у відкриту конфронтацію з Медведчуком, адже в його активі:

3 телеканали;

друга за чисельністю фракція в парламенті;

приватне охоронне агентство;

одна з найбільших яхт у світі Royal Romance;

приватний літак;

доступ до Путіна.

Весь імідж цієї людини робить його недоторканим, а системна пропаганда належних йому телеканалів зробила свою справу. Згідно з останніми рейтингами, очолювана ним партія "Опозиційна платформа за життя" почала очолювати рейтинги.



Рейтинг партій / Джерело КМІС / Інфографіка 24 каналу

Блокування каналів стало неочікуваністю

Рішення президента Зеленського накласти санкції на 3 телеканали Медведчука – "112 Україна", NewsOne та ZIK – а також на формального власника каналів депутата Тараса Козака, стали неочікуваністю для багатьох.

Таке рішення є не тільки ударом у серце проросійської пропаганди – це підрив усіх планів реваншу Медведчука і запланованого геополітичного розвороту України назад у обійми Росії.

Жест від Путіна

До речі, за декілька тижнів до накладення санкцій режим Путіна зробив ще один жест на адресу Медведчука – його зять Андрій Рюмін в середині січня очолив раду директорів державної компанії "Россети", яка є оператором електричних мереж в Росії.



Путін зробив жест Медвудчуку / Фото РИА

Що відомо про компанію

Це одна з найбільших електромережних компаній в світі, де працює понад 217 тисяч осіб. Медведчук мав бути вдячний куму і ще активніше просувати його інформаційні віруси в Україні, але зараз ці плани зірвано санкціями.

Як вплине блокування на політичне життя

Крім суто юридичних наслідків, рішення Зеленського матиме вплив і на політичне перегрупування. Сам Медведчук без телеканалів перетворюється на крокодила з вирваними зубами, який може лякати тільки своїм зовнішнім виглядом.

Ускладнює для Медведчука ситуацію те, що Зеленський підібрав правильний момент, коли Путін послаблений внутрішньою кризою в Росії через ув'язнення Олексія Навального. Тобто, накладення санкцій сталося у правильний момент для України.

Детальніше про ситуацію в Росії – читайте за посиланням

Медведчук не готовий здавати свої позиції, але так само не готовий і сформулювати подальші дії по збереженню впливу.

Санкції та відключення мовлення стали для Медведчука справжнім неочікуваним ударом. Він анонсував судові позови та він не вигадав нічого кращого, ніж продовжити мовлення через ютуб.

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Це ще раз порушує питання про те, що телеканали Медведчука мають бути заборонені також на цій платформі. Відповідне звернення Міністерство культури та інформації України вже направило в компанію.

Як триватиме суд щодо санкцій

Що стосується суду, то тут все дуже складно для Медведчука. Першою інстанцією є Касаційний адміністративний суд у рамках Верховного суду.

► По-перше, це буде 5 суддів, які розглядатимуть позов телеканалів Медведчука. Судді не мають права зупинити рішення РНБО про санкції – не вдасться застосувати улюблену рейдерську техніку та без розгляду по суті відновити мовлення.

Навіть якщо Касаційний адміністративний суд у рамках Верховного суду прийме рішення відновити мовлення, воно все одно не буде виконано без апеляції. Роль апеляції виконує Велика Палата Верховного суду – тут "порєшати" буде практично неможливо.

Це все займає тижні, місяці. Можливо, і роки, а це означає, що швидко поновити трансляції не вийде.

Також не факт, що Верховний суд взагалі постановить розглядати позови телеканалів Медведчука. Нещодавно до Верховного суду звертався відсторонений президентом голова Конституційного Суду Олександр Тупицький.



Олександр Тупицький / Фото КСУ

У підсумку, суд відмовив у відкритті провадження, сказавши, що цей позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, адже невідповідність указів президента України положенням Конституції може слухатися лише Конституційним Судом, який заблокований.

Тому, якщо канали Медведчука подадуть безграмотні позови в Верховний суд, на них може чекати така саме відмова.

► По-друге, удар по Медведчуку змінює баланс сил всередині партії ОПЗЖ, де група Путіна конкурує з групою газового лоббі, куди входять Сергій Льовочкін та Юрій Бойко.

Бойко має персональний рейтинг вищий, ніж у Медведчука. Також він має вплив на телеканал "Інтер", який належить його партнеру Дмитру Фірташу, що очікує в Австрії на екстрадицію в Америку.

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Також Бойко має амбіції балотуватися в президенти, при чому з високими шансами вийти в другий тур. До речі, за останньою соціологією групи "Рейтинг", у парі з нардепом ОПЗЖ Юрієм Бойко у Зеленського – 60% проти 40%.

Зрозуміло, що Бойко спробує вийти в другий тур, що автоматично робить його гравцем вищої ліги, а Медведчук, аби вгамувати апетити Бойка до самостійної гри, почав проводити соціологічні опитування, виставляючи також і свою кандидатуру в переліку кандидатів у президенти.



Юрій Бойко має президентські амбіції / Фото LIGA.net

У такий спосіб він намагається прив'язати Бойка до себе. Тобто, мовою цифр показати, що без підтримки Медведчука той не вийде в другий тур. І, до речі, заборона каналів Медведчука робить вигодоотримувачем телевізійну групу Бойка-Льовочкіна, в яких має прирости аудиторія.

Солідарність інших каналів – театральна

Так само про солідарність з каналами Медведчука та часткове працевлаштування журналістів заявили і на каналах Ріната Ахметова, ще одного олігарха, який входив у близьке оточення президента Януковича.

Як не парадоксально, каналам Ахметова теж вигідно закриття телеборделя Медведчука, а їхні крокодилячі сльози є лише театральною маскою.

Історія з закриттям телеканалів Медведчука має бути прикладом усім іншим, хто плутає свободу слова з інформаційними диверсіями та державною зрадою.