"Началі всєх бамбіть" або "Розбійник вийшов": реакція українців на блокування каналів Медведчука

3 лютого 2021 , 15:17

Напередодні РНБО запровадила санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній. Так чином під удар потрапили телеканали ZIK, NewsOne і "112 Україна", які власне і пов'язують з кумом Путіна. Традиційно українці на таку звістку відреагували в мережі. Найсмішніші меми – далі в матеріалі.

Джерело: 24 канал

Українці в мережі здебільшого з посмішкою та радістю зустріли новину про блокування каналів Медведчука. Згадали, зокрема, вислови президента Володимира Зеленського "Будєм всєх бамбіть" і "Вийди отсюда, розбійнику", а також ще одного санкційногоОлександра Дубінського.

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А загалом завдячують 46 американському президенту Джо Байдену. Адже за словами екснардепа Сергія Лещенка, на санкції вплинуло налагодження контактів з новою адміністрацією США. Мовиться і про дзвінок держсекретаря Ентоні Блінкена очільнику МЗС України Дмитрові Кулебі.

Як українці жартували в мережі про блокування каналів Медведчука: добірка смішних дописів і мемів


Зе доб'є навіть мертвих / Взято з соцмереж


Саме таким є ефір телеканалу "112 Україна", і не лише після санкцій / Взято з соцмереж


На черзі Портнов? / Взято з сомереж


Хто цю фразу тільки не вимовляв, однак Медведчук і Янукович – дуже схожі / Взято з сомереж

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Головне про блокування каналів Медведчука

  • 2 лютого РНБО запровадили персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака на 5 років. Указ підписав президент Володимир Зеленський.
  • Санкції також поширили й на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна", які фактично контролює кум російського президента Володимира Путіна – Віктор Медведчук.
  • Мовлення цих медіа вже призупинили. Але їхні ліцензції не анулювали.
  • У зазначених ЗМІ переконані, що таке рішення незаконне та свідчить про цензуру. Також представники мовників заявили, що будуть оскаржувати рішення РНБО в судах.
  • Більшість українських політиків підтримали рішення РНБО та Зеленського. Проти лише виступили соратники Медведчука та Козака з ОПЗЖ. Крім того, засудили такий крок у Спілці журналістів. За словами голови НСЖУ Сергія Томіленка, санкції запровадили "без суду", а отже – "це наступ на свободу слова".
  • За словами речниці президента Юлії Мендель, рішення РНБО підготували на підставі постанови Верховної Ради від 2018 року та рекомендацій СБУ.
  • Як вдалося з'ясувати українським спецслужбам, канали Медведчука отримували гроші з Росії. За інформацією ЗМІ, фінансувала їх компанія Донские угли", що працює на окупованій Луганщині.


Санкції РНБО проти Тараса Козака та каналів Медведчука: деталі / Інфографіка 24 каналу