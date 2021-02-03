Напередодні РНБО запровадила санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній. Так чином під удар потрапили телеканали ZIK, NewsOne і "112 Україна", які власне і пов'язують з кумом Путіна. Традиційно українці на таку звістку відреагували в мережі. Найсмішніші меми – далі в матеріалі.

Джерело: 24 канал

Українці в мережі здебільшого з посмішкою та радістю зустріли новину про блокування каналів Медведчука. Згадали, зокрема, вислови президента Володимира Зелеського "Будєм всєх бамбіть" і "Вийди отсюда, розбійнику", а також ще одного санкційного – Олександра Дубінського.

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А загалом завдячують 46 американському президенту Джо Байдену. Адже за словами екснардепа Сергія Лещенка, на санкції вплинуло налагодження контактів з новою адміністрацією США. Мовиться і про дзвінок держсекретаря Ентоні Блінкена очільнику МЗС України Дмитрові Кулебі.

Як українці жартували в мережі про блокування каналів Медведчука: добірка смішних дописів і мемів



Зе доб'є навіть мертвих / Взято з соцмереж



Саме таким є ефір телеканалу "112 Україна", і не лише після санкцій / Взято з соцмереж



На черзі Портнов? / Взято з сомереж



Хто цю фразу тільки не вимовляв, однак Медведчук і Янукович – дуже схожі / Взято з сомереж

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Санкції РНБО проти Тараса Козака та каналів Медведчука: деталі / Інфографіка 24 каналу