Карантинні блокпости на Івано-Франківщині локалізують епідускладнення, – Виноград

На Прикарпатті через спалах коронавірусної інфекції ввели низку нових обмежень. Зокрема на в'їздах до Івано-Франківської області встановлять карантинні блокпости: із температурним скринінгом та первинним медоглядом.

Такий метод однозначно буде дієвим. Таку думку в ефірі висловила епідеміологиня, експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград.

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Блокпости локалізують епідускладнення

За її словами, така тактика обрана дуже правильно.

Вона дозволить локалізувати велике епідускладнення і зменшити навантаження шляхом можливого приїзду додаткових пацієнтів,

– зазначила Виноград.

"Важливо, щоб ці випадки не поширились на ті території, які наразі не мають такого рівня епідеміологічного ускладнення", – зауважила епідеміологиня.

Вона наголосила, що стан здоров'я людей перевірятимуть і під час в'їзду, і під час виїзду з території. "Я розумію занепокоєння керівництва області, щоб не додалось нових хворих. Але ми маємо відповідати за те, щоб звідти не поширилась (хвороба – 24 канал).

Коронавірус на Івано-Франківщині: коротко