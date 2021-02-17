Карантинні блокпости на Івано-Франківщині локалізують епідускладнення, – Виноград
На Прикарпатті через спалах коронавірусної інфекції ввели низку нових обмежень. Зокрема на в'їздах до Івано-Франківської області встановлять карантинні блокпости: із температурним скринінгом та первинним медоглядом.
Джерело:24 канал
Такий метод однозначно буде дієвим. Таку думку в ефірі висловила епідеміологиня, експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград.
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Блокпости локалізують епідускладнення
За її словами, така тактика обрана дуже правильно.
Вона дозволить локалізувати велике епідускладнення і зменшити навантаження шляхом можливого приїзду додаткових пацієнтів,
– зазначила Виноград.
"Важливо, щоб ці випадки не поширились на ті території, які наразі не мають такого рівня епідеміологічного ускладнення", – зауважила епідеміологиня.
Вона наголосила, що стан здоров'я людей перевірятимуть і під час в'їзду, і під час виїзду з території. "Я розумію занепокоєння керівництва області, щоб не додалось нових хворих. Але ми маємо відповідати за те, щоб звідти не поширилась (хвороба – 24 канал).
Коронавірус на Івано-Франківщині: коротко
- Івано-Франківська область 17 лютого повідомила про 646 нових випадків зараження коронавірусом. Це найвищий добовий приріст захворюваності по Україні.
- Через погіршення ситуації в області запроваджують обмеження червоної зони карантину, які діятимуть від 22 до 28 лютого.
- Головний санлікар країни Віктор Ляшко заявив, що на Івано-Франківщині планують розгорнути додаткові ліжка.
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