Скандал з блогеркою Таїсією Онацькою набирає обертів. Дівчина вирішила відповісти українському Міноборони на "контрольне запитання" – Україна чи Росія.

Вона наголосила, що питання вибору перед нею не було та поставати не буде. Відповідне відео з'явилося на фейсбук-сторінці блогерки.

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"Я маленька українка, треба всім це знати. Українцем є мій тато, українка – мати". Коли я вперше промовила цей вірш на сцені у садочку, я дуже хвилювалася", – зазначила Онацька.

З того моменту пройшло вже багато часу, але нічого не змінилося. Я українка та пишаюся цим,

– запевнила вона.

Київська блогерка відповідає на "контрольне питання" Міноборони: дивіться відео

Як реагують у соцмережах

Схоже, що слова київської блогерки не переконали мережу. Користувачі фейсбуку пишуть, що не вірять їй. А також рекомендують вибачитися та зробити висновки.

"Всі пости російською, всі відео російською. Тепер згадала, що вона українка й українською он як защебетала";

"Краще принесіть вибачення і все. Ще тиждень вас похейтять і забудуть. Робіть висновки, ваша поведінка негідна громадянки нашої держави";

"Українка, яка пишається тим, що вона українка, НІКОЛИ не заявить, що її улюбленою країною є Росія. Та країна, яка напала на Україну";

"Дитино, чого ти себе так мучиш??? Їдь туди, де ти вибрала, де тобі так добре".

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