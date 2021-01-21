Скандальна блогерка з Києва відповіла на "контрольне питання" Міноборони: відео
Скандал з блогеркою Таїсією Онацькою набирає обертів. Дівчина вирішила відповісти українському Міноборони на "контрольне запитання" – Україна чи Росія.
Вона наголосила, що питання вибору перед нею не було та поставати не буде. Відповідне відео з'явилося на фейсбук-сторінці блогерки.
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"Я маленька українка, треба всім це знати. Українцем є мій тато, українка – мати". Коли я вперше промовила цей вірш на сцені у садочку, я дуже хвилювалася", – зазначила Онацька.
З того моменту пройшло вже багато часу, але нічого не змінилося. Я українка та пишаюся цим,
– запевнила вона.
Київська блогерка відповідає на "контрольне питання" Міноборони: дивіться відео
Як реагують у соцмережах
Схоже, що слова київської блогерки не переконали мережу. Користувачі фейсбуку пишуть, що не вірять їй. А також рекомендують вибачитися та зробити висновки.
- "Всі пости російською, всі відео російською. Тепер згадала, що вона українка й українською он як защебетала";
- "Краще принесіть вибачення і все. Ще тиждень вас похейтять і забудуть. Робіть висновки, ваша поведінка негідна громадянки нашої держави";
- "Українка, яка пишається тим, що вона українка, НІКОЛИ не заявить, що її улюбленою країною є Росія. Та країна, яка напала на Україну";
- "Дитино, чого ти себе так мучиш??? Їдь туди, де ти вибрала, де тобі так добре".
Що варто знати про скандал з Онацькою
- Таїсія Онацька – блогерка TikTok з нікнеймом di.rubens. Скандал навколо неї спалахнув після того, як у мережі з'явився ролик на алеї Небесної Сотні.
- У ньому дівчина назвала Росію своєю улюбленою країною. Це відео поширило багато людей, серед них – офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
- Після цього історія набула розголосу у ЗМІ. Онацька відреагувала різко – всі публікації назвала сфальсифікованими.
- Блогерка заявила, що буде судитися зі Штефаном та звернеться поскаржиться у Міноборони. Там попередили дівчину, що їй доведеться відповісти на "контрольне питання" – Україна чи Росія.
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