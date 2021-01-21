Borjomi та Nestle відмовилися співпрацювати зі скандальною блогеркою Онацькою
Київська блогерка Таїса Онацька з нікнеймом di.rubens потрапила у скандал, бо назвала Росію улюбленою країною. Після цього компанії Borjomi та Nestle відмовилися співпрацювати з дівчиною.
Напередодні від співпраці з Онацькою відмовилося "Алло". Про 2 нові відмови блогерці розповів Віктор Дацко у фейсбуці.
Актуально Блогерка, яка назвала Росію улюбленою країною, загриміла у "Миротворець"
Компанії наголосили, що не поділяють цінностей блогерки.
Враховуючи ситуацію наша компанія вирішила видалили ролики за участю блогерки di.rubens з офіційних сторінок бренду та не співпрацювати з нею у майбутньому,
– заявили у Borjomi.
Подібну заяву оприлюднила також компанія Nestle: "Nestle керується у своїй діловій практиці засадами добропорядності та повного дотримання всіх законів. Ми поділяємо українські цінності та шануємо нашу країну. З січня 2021 року ми не співпрацюємо із згаданим блогером".
Borjomi видалить ролики за участі скандальної блогерки / Фото Віктор Дацко
Nestle не співпрацюватиме з Таїсою Онацькою / Фото Віктора Дацко
Скандал з київською блогеркою: що відомо
- Таїса Онацька на алеї Небесної Сотні зняла ролик, у якому на запитання про улюблену країну, між Росією та Україною обрала першу. Після того дівчина засміялася.
- Згодом блогерка видалила ролик. Втім його встиг поширити офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан.
- Дівчина на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала відео, в якому назвала публікації українських ЗМІ неправдивими.
- Крім того, скандальна блогерка заявила, що подасть до суду на Штефана та звернеться в Міністерство оборони.
- У Міноборони наголосили, що вже чекають на анонсовану скаргу.
- До речі, Онацька вже потрапила у базу "Миротворець". У досьє про неї написано: "Провокаторка. Антиукраїнська пропагандистка. Свідома дискредитація Збройних сил України. Свідома участь в інформаційній спецоперації Росії (країна-агресор) проти України".
Як розгортається скандал із київською блогеркою: відео
Поділитися новиною