Київська блогерка Таїса Онацька з нікнеймом di.rubens потрапила у скандал, бо назвала Росію улюбленою країною. Після цього компанії Borjomi та Nestle відмовилися співпрацювати з дівчиною.

Напередодні від співпраці з Онацькою відмовилося "Алло". Про 2 нові відмови блогерці розповів Віктор Дацко у фейсбуці.

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Компанії наголосили, що не поділяють цінностей блогерки.

Враховуючи ситуацію наша компанія вирішила видалили ролики за участю блогерки di.rubens з офіційних сторінок бренду та не співпрацювати з нею у майбутньому,

– заявили у Borjomi.

Подібну заяву оприлюднила також компанія Nestle: "Nestle керується у своїй діловій практиці засадами добропорядності та повного дотримання всіх законів. Ми поділяємо українські цінності та шануємо нашу країну. З січня 2021 року ми не співпрацюємо із згаданим блогером".



Borjomi видалить ролики за участі скандальної блогерки / Фото Віктор Дацко



Nestle не співпрацюватиме з Таїсою Онацькою / Фото Віктора Дацко

Скандал з київською блогеркою: що відомо

Таїса Онацька на алеї Небесної Сотні зняла ролик, у якому на запитання про улюблену країну, між Росією та Україною обрала першу. Після того дівчина засміялася.

Згодом блогерка видалила ролик. Втім його встиг поширити офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан.

Дівчина на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала відео, в якому назвала публікації українських ЗМІ неправдивими.

Крім того, скандальна блогерка заявила, що подасть до суду на Штефана та звернеться в Міністерство оборони.

У Міноборони наголосили, що вже чекають на анонсовану скаргу.

До речі, Онацька вже потрапила у базу "Миротворець". У досьє про неї написано: " Провокаторка. Антиукраїнська пропагандистка. Свідома дискредитація Збройних сил України. Свідома участь в інформаційній спецоперації Росії (країна-агресор) проти України".

Як розгортається скандал із київською блогеркою: відео