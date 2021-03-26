Мілана Маханець, яка стала відомою через скандал про "недитячі стосунки" із хлопцем, бідкається на соціальні служби. Мовляв, вони заважають, а не допомагають їй жити.

У своїх сторіз в інстаграмі Мілана заявила: забирати в неї коханих – не допомога. А ось допомагати їй потрібно було раніше.

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На що поскаржилася 8-річна Мілана

Скандальна блогерка і модель поскаржилася на те, що їй не дають спокою соціальні служби. Вона написала, що співробітники приходять до них додому і не дозволяють спати їй в одному ліжку з мамою.

Де були соціальні служби, коли я в 5 років спала з мамою на підлозі і у нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше…

– обурилася 8-річна дівчинка.



Скарги Мілани на соцслужби / Скриншот

У попередньому сторі Мілана розповіла: батьки Паші не дозволяють їм бачитися. Наразі Мілана не знає, чи надовго це рішення, чи назавжди.



"Батьки Паші не дозволяють спілкуватися" / Скриншот

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