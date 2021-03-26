Не дають бачитися з Пашею, – скандальна 8-річна блогерка Мілана скаржиться на соцслужби
Мілана Маханець, яка стала відомою через скандал про "недитячі стосунки" із хлопцем, бідкається на соціальні служби. Мовляв, вони заважають, а не допомагають їй жити.
Джерело:24 канал
У своїх сторіз в інстаграмі Мілана заявила: забирати в неї коханих – не допомога. А ось допомагати їй потрібно було раніше.
Все, що відомо про Стосунки 8-річної моделі Мілани з 13-річним блогером Пашею
На що поскаржилася 8-річна Мілана
Скандальна блогерка і модель поскаржилася на те, що їй не дають спокою соціальні служби. Вона написала, що співробітники приходять до них додому і не дозволяють спати їй в одному ліжку з мамою.
Де були соціальні служби, коли я в 5 років спала з мамою на підлозі і у нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше…
– обурилася 8-річна дівчинка.
Скарги Мілани на соцслужби / Скриншот
У попередньому сторі Мілана розповіла: батьки Паші не дозволяють їм бачитися. Наразі Мілана не знає, чи надовго це рішення, чи назавжди.
"Батьки Паші не дозволяють спілкуватися" / Скриншот
Скандал з Міланою Маханець та Пашею Паєм: основне
- 8-річна модель Мілана та 13-річний Паша в інстаграмі публікували недитячі знімки – з поцілунками та обіймами.
- Дитячий обмудсмен Микола Кулеба звернув на це увагу та попросив втрутитися спецслужби.
- Після того, як спалахнув скандал, дівчинка видалила відверті фото з блогером.
- Мама моделі запевнила, що стосунки її доньки – не справжні. Мовляв, це всього лише піар. Фото дітей у ліжку вона назвала жартом, а також спростувала інформацію про те, що діти начебто живуть разом.
- Поліція відкрила справу за статтею про виготовлення і поширення порнографії, а також примушування до участі у її створенні
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