Київська блогерка влаштувала в орендованій квартирі справжній треш. Дівчина сипала муку на ліжко та била яйця об стелю та дзеркала.

Деталі скандалу із блогеркою

Дівчина винаймала квартиру у ЖК "Комфорт Таун" біля паркінгу. За даними соцмереж, у тіктоці блогерка популярна під ніком ttiisshhiinnaa. Там у неї є майже 122 тисячі підписників.

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За даними телеграм-каналів, блогерку нібито попросити з'їхати раніше, хоча квартира була ще проплачена.

Дівчина буцімто заплатила 40 тисяч гривень завдатку та вартості оренди, але орендодавець, мовляв, сказав, аби вона з'їжджала.

Чувак – шахрай. Хаті п*здець,

– мовиться у повідомленні.

Телеграм-канал припускає, що на блогерку могли скаржитися сусіди і тому її попросили з'їхати раніше.

На відео видно, як дівчина посеред кімнати висипає пакет зі сміттям, рве тюлі і штори, закидує все сирими яйцями, сіллю та мукою. Вкінці вона вилила у ванній кімнаті лак для нігтів.

Крім того, так звана "лідерка думок" постійно показувала середній палець та посміхалася на камеру. На жаль, відео без звуку, тому що говорила дівчина – не чути.

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Зауважимо, нещодавно блогерка втрапила у ще один скандал. На території автозаправки вона знімала на відео, як розважається з пістолетом та випадково вистрелила у повітря.

На щастя, внаслідок такої "розваги" ніхто не постраждав.

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