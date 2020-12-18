Рівно через рік відомий блогер Рауль Чілачава знову поїхав трасою Київ – Кропивницький, щоб подивитися, як змінилася ця дорога після початку президентської програми "Велике будівництво".

За підсумками поїздки він сказав: "Тут зовсім нова дорожня інфраструктура".

Для того, аби провести "аудит" дороги, Чілачава використовував позашляховик, а, доїхавши до Кропивницького, він з упевненістю заявив, що міг би проїхати цим маршрутом і на дорогому купе.

Я не вірю своїм очам! Нове покриття, розмітка, а на узбіччі замість будяків зелена трава. Все дуже по-європейськи,

– сказав блогер.

Щоб наочно продемонструвати якість ремонту дороги, він до країв налив у склянку води та поставив її на торпедо автомобіля – жодна крапля не пролилася.

Як повідомлялося раніше, станом на початок грудня "Укравтодор" відремонтував і побудував 3 900 км доріг державного значення. План до кінця року – оновити 4 200 км.