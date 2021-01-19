У США кандидат на посаду держсекретаря Ентоні Блінкен підтвердив намір адміністрації новообраного президента Джозефа Байдена щодо надання Україні летальної зброї. Зокрема, для цього передбачено 300 мільйонів доларів.

Виділення такої суми Конгрес США підтримав одноголосно. Про це Ентоні Блінкен заявив під час слухань у Сенаті США, передає Укрінформ.

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За його словами, на відміну від адміністрації Дональда Трампа, уряд Барака Обами так і не зміг це реалізувати.

Відповідаючи на запитання сенатора-республіканця Рона Джонсона про те, чи вважає він таке рішення правильним, Блінкен дав ствердну відповідь.

Сенаторе, я підтримую надання летальної зброї оборонного призначення Україні,

– наголосив Блінкен.

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Блінкен також зазначив, що висловив таку свою позицію ще понад 3 роки тому в одній з публікацій The New York Times. За його словами, він ще й досі її дотримується.

Зверніть увагу! Раніше Джозеф Байден заявляв, що у разі перемоги на президентських виборах надасть Україні летальну зброю для захисту від російської агресії. Детальніше про це – читайте тут.