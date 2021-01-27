На зустрічі з працівниками Держдепу Ентоні Блінкен заявив, що США завдяки дипломатії має повернути собі лідерські ролі у світі. Мовляв, Сполучені Штати Америки мають унікальну здатність згуртовувати інші країни, аби протистояти викликам нашого часу.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Блінкен наголосив, що американські цінності – благородні та сильні. "Ми повернемося до них. Американське лідерство потрібне у світі й ми будемо лідерами", – запевнив він.

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Розмова Байдена з Путіним

США готові конструктивно працювати з Росією для розв'язання стратегічних питань, але будуть рішуче захищати свої національні інтереси у відповідь на дії, які завдають шкоди Штатам або їхнім союзникам. Про це заявили у Білому домі за підсумками першого дзвінка між Байденом та Путіним, який відбувся напередодні. Серед розбіжностей у поглядах – питання України.

Угода про наступальні озброєння

Знаковим результатом першої розмови Байдена та Путіна стала домовленість продовжити на 5 років дію угоди про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь між США та Росією. Російський парламент вже ратифікував продовження угоди.

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