Незабаром світ побачить книга-новинка "Бізнес по-одеськи. Як побудувати мережу, не втративши себе" від Савви Лібкіна, успішного українського ресторатора, власника ресторанів "Дача", "Тавернетта", "Компот", візіонера ресторанної премії "Сіль" і хранителя традицій одеської кухні.

Співавтором книги став київський письменник, журналіст і сценарист Антон Фрідлянд. Новодрук вийде у видавництві BookChef, реліз книги заплановано на кінець лютого 2021 року.

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Рецепти життя та бізнесу від одеського ресторатора

"Бізнес по-одеськи" – відверта і надихаюча історія про становлення Савви Лібкіна як ресторатора і бізнесмена, від початку кар'єри і перших ресторацій до власної мережі ресторанів, поціновувача одеського стилю життя, знаного далеко за межами країни.

У своїх бізнес-мемуарах Савва ділиться власним досвідом про те, як відкрити ресторан і не прогоріти, як за допомогою правильного позиціонування створювати черги в ресторани, про секрети ведення бізнесу в періоди кризи і про те, як фокусування бізнесу допомагає зробити його унікальним і успішним.

Прочитавши книгу, ви дізнаєтеся:

про дитинство і перші кроки в бізнесі одного з найвідоміших рестораторів України;

про принципи Савви Лібкіна у справах і повсякденному житті;

про шлях та відкриття мережі ресторанів, відомої далеко за межами Одеси.

Ця книга – інсайдерське одкровення від справжнього гуру ресторанного бізнесу, автор наводить чесний аналіз перемог і помилок, яких встиг припуститися у житті:

Моя третя книга має назву "Бізнес по-одеськи", але могла б називатися й "Бізнес по-лібкінськи". Тому що, працюючи над цією книгою, я спираюся лише на власний досвід – іншого я не маю,

– прокоментував Савва Лібкін.

Одеський ресторатор на своєму життєвому шляху долав чимало перешкод, про це та багато іншого він поділиться з кожним читачем книги.

"Я розповім про те, як відкривав ресторани і як закривав їх, як заробляв гроші і як їх втрачав, як знаходив партнерів і як розставався з ними, розповім про прочитані книги й про написані. Я писав її для рестораторів – нинішніх і майбутніх, а також для всіх, хто займається бізнесом, любить Одесу і знає, що іронічний погляд на світ – найбільш правильний", – додає автор.

"Це перша бізнес-книга від Савви Лібкіна і вона точно вразить читачів своєю відвертістю, легкістю і глибиною висновків одночасно. Ця книга про те, як смакує бізнес: без готових рецептів успіху, проте із мудрістю успішного підприємця. Книга вийде друком двома мовами: наклад російською заплановано на 26 лютого, а українською – на 25 березня 2021 року", – розповів Вадим Савельєв, директор з маркетингу видавництва BookChef.

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Для читачів, які прагнуть отримати бізнес-новинку найпершими, коли ще відчувається неймовірний запах свіжого друку, ми відкриваємо передзамовлення.

Відео-звернення Савви Лібкіна до своїх читачів з приводу виходу книги:

Друзі про Савву

"В Одессу едут за морем, атмосферой, слушать как говорят местные жители и за одесской кухней. Савва Либкин и его гастрономические проекты "Компот", "Тавернетта" и "Дача" – часть этого явления. Рестораны одесской кухни можно встретить в Нью-Йорке, Хабаровске, Тель-Авиве, Киеве и Берлине. Это единственная кухня имени Города, где она родилась, все остальные кухни имени стран – китайская, мексиканская, итальянская. Я прочитал книгу с удовольствием, она интересна, после нее отличное послевкусие, и хочется пить чай с черешневым вареньем в "Даче", размышлять и делать выводы. Когда Одесса и "Дача" временно недоступны, можно просто открыть эту книгу в любой части мира и представить, что ты уже там", – Євген Черняк.

"Первые две книги Саввы были с рецептами. Но он не только повар, не только бизнесмен. Он художник. Поэтому к каждому ресторану, каждому блюду и почти к каждой фразе он относится как к творческому акту. Поэтому в ресторанах не только красиво, но и интересно. Вкусно. При любых обстоятельствах.

Книга – это коллекция абсолютно одесских вызовов, ситуаций, находок и персонажей, переживаний и достижений. Она не только передает дух времени, но также содержит рецепты. Правда не блюд, а жизни", – Андрій Федорів.



"Одессит – самый требовательный клиент в мире. Это я утверждаю ответственно, так как сам в Одессе вырос. С форшмаком матери каждый житель нашего города впитал высочайший уровень качества и вкуса пищи. И всю жизнь, в какой бы стране не оказался, он ищет, чтобы было хотя бы не перемаслено, уже молчим о том, чтобы близко к домашнему.

Попытка читателя оценить деловой путь Саввы Либкина будет неудачной без понимания описанной выше тонкости. Помните, что Савве удалось накормить людей с максимально высоким уровнем придирчивости к каждому помидору в салате. Если уж покорил эту высоту, дальше перед тобой открыты все пути, и я от души желаю моему дорогому другу процветания", – Андрій Ставніцер.

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Про авторів



Савва Лібкін

Савва Лібкін (автор книги) – успішний український ресторатор. Засновник компанії "Ресторани Савви Лібкіна", власник ресторанів "Дача", "Тавернетта", "Компот". Автор бестселерів "Моя одесская кухня" та "Одесское застолье от Привоза до Дерибасовской". Хранитель традицій одеської кухні й поціновувач одеського стилю життя.



Антон Фрідлянд

Антон Фрідлянд (співавтор) – відомий київський письменник, журналіст та сценарист. Автор семи книг, серед яких – "Запах шахмат", "День Банана" та "Дорогое удовольствие". В якості автора співпрацював із багатьма відомими журналами та порталами, як-от "Новое время" і "Playboy". Давно закоханий в Одесу і вважає її своєю другою домівкою.