Віктор Баранник – ветеран, доброволець та боєць Сил спеціальних операцій. З війни Бараннику довелося повертатися в нікуди. І не тому, що війна його залишила ні з чим, а тому, що він віддав все заради війни.

Джерело: "Ми" на 24 каналі

Повернення з Польщі на війну

Спершу Віктор працював у Гданську, що у Польщі, на судноремонтному заводі. Заробляв гроші заради мрій, а мріяв про гори, підкоряти складні вершини, подорожувати унікальними місцями і навіть стати моряком, аби під вітрилом йти по місячній доріжці.

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Саме тоді його застала війна. Поки інші тікали до Польщі, аби уникнути мобілізації, Віктор зібрав усі гроші, купив авто для добровольців і поїхав на Схід України. Без жодної копійки.

"Мене це хвилювало, що на Батьківщині війна, а я тут взяв і втік", – пояснив ветеран Віктор Баранник.

Навики зварювальника знадобились у 5 батальйоні "Правого сектора". Тому залишився там на деякий час, а далі, він потрапив в ССО.

Спочатку, я дуже боявся, мені було страшно, я ніколи не брав зброю в руки. Думав, я не зможу,

– пригадав Баранник.

Розвідником 8-го окремого полку спеціального призначення Віктор Баранник пробув рік. За плечима успішні операції в районах Попасної та Станиці Луганської. Війна не залишила фізичного сліду, але змінила Віктора. І зживався з цими змінами чоловік ще довго, але попереду на нього чекало важке повернення в нікуди і ні з чим, без роботи і заощаджень.

Мандрівка, яка змінила життя

Додому ветеран не доїхав. Ще у потязі із війни Віктор купив авіаквитки. Місяць разом з друзями він подорожував одним із турецьких півостровів.

"Мені запропонували друзі, то давай зробимо собі таку психологічну реабілітацію, і я купив за останні гроші квитки в Туреччину", – сказав Віктор Баранник.

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Сотні кілометрів Лікійської туристичної стежки – це спосіб розвантажити і тіло і голову. І саме там Віктор вирішив – пора змінювати усе. Однак виникає питання – чим займатися, аби гроші були і задоволення від того, що робиш? Потрібна бізнес ідея.



Віктор Баранник зумів змінити своє життя після війни / Фото з фейсбук-сторінки ветерана

Створення туристичного агентства Summit Сlub

Походи в гори, екстремальні тури і альпінізм – саме цим Віктор займався ще до вторгнення росіян на територію України. Фактично гори його загартували, навчили спокою та виваженості у кожному русі. Це допомагало на війні.



Віктор Баранник обожнює екстремальні походи в гори / Фото з фейсбук-сторінки ветерана

"Я думав, чим зайнятися і я навіть не розглядав тоді варіанту, що я можу організовувати якісь подорожі", – пригадав ветеран.

Так виникло туристичне агентство Summit Сlub. Сплави, походи у гори, школа альпінізму, квест-тури у горах – це те, що робить Віктора щасливим, надихає і інших і приносить гроші. Бізнес-ідея прийшла не легко, але стала успішною.

Якщо ви займаєтеся своєю улюбленою справою, ви втратите сон, так і є, що інколи ви не можете заснути до 2 – 3 ночі, а зранку треба встати о 6:00, бо о 7:00 тренування по скелелазінню. Це класно, бо ти не виспаний і ти викладаєшся,

– зазначив Баранник.

Чи взагалі можливо повністю позбутися присмаку війни? Можливо його можна контролювати, або адаптувати у досвід. Шлях до успіху – непростий, особливо після війни.

Veterans Go

Втім, Віктор його подолав. Сьогодні допомагає долати його іншим ветеранам. Спільно з друзями вони створили громадську організацію Veterans Go. Фактично ветерани спільно з друзями, за допомогою спеціального візка – джульєтки – вивозять на вершини тих, хто самотужки цього зробити не може.



Організація Veterans Go на вершині гори / Фото Yura Oliinyk