Володимир Зеленський назвав питання, які він за можливості хоче обговорити з Джо Байденом. Серед них – візит новообраного президента США до Києва, прихід американського бізнесу та поява Голлівуду в Україні.

Президент України мало говорив про деякі важливі речі з Дональдом Трампом, але сподівається виправити ситуацію вже з новим главою Сполучених Штатів Джо Байденом. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The New York Times.

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Я хочу, щоб наші плани щодо США, перш за все економічні, були реалізовані під час моєї каденції та каденції нового президента Сполучених Штатів. Насамперед я хотів би запросити його до України,

– зазначив український лідер.

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приходу американського бізнесу в Україну. Влада готова допомагати інвесторам із США. Йдеться про інвестиції в енергетику, у фінансовий сектор, сільське господарство і промисловість;

у розвитку відносин у сфері туризму;

запуску безвізового режиму, зокрема, щоб полегшити поїздки для громадян, які працюють в Україні, США і мають спільний бізнес.

Все це, на думку президента, відкрило б шлях для покращення українсько-американських відносин. І про це він хотів би говорити з Байденом.

"Я хотів би побудувати Голлівуд в Україні, я вважаю, що це круто. В Європі є дуже непогані (майданчики – 24 канал). Україна, повірте мені, багата, щоб тут був такий майданчик", – наголосив глава держави.

Та додав, що хотів би, щоб в Україні з'явився і Діснейленд. Загалом президент в питанні відносин із США має ще багато планів.

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Довідка. Джо Байдена 15 грудня офіційно визнали переможцем виборів у США. Він отримав 306 голосів виборників. Більше про вибори у Сполучених Штатах, їхні результати та сприйняття їх Трампом читайте за посиланням.