Зливав дані про переміщення техніки: за держзраду судитимуть бійця Нацгвардії

Працівники Офісу генпрокурора скерували до суду кримінальну справу щодо державної зради, яку ймовірно скоїв військовий Нацгвардії.
Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора, 24 канал
Бійцю однієї з частин НГУ загрожує від 12 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Якщо, звісно, його провину визнають в суді.
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За даними слідства, зловмисник збирав інформацію, яку йому замовляли:
Передача секретних даних, за даними правоохоронців, призвела до шкоди обороноздатності України та її державній безпеці.