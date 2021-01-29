Працівники Офісу генпрокурора скерували до суду кримінальну справу щодо державної зради, яку ймовірно скоїв військовий Нацгвардії.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора, 24 канал

Бійцю однієї з частин НГУ загрожує від 12 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Якщо, звісно, його провину визнають в суді.

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В Офісі Генерального прокурора стверджують, що "чоловік співпрацював з іноземною спецслужбою". Втім, за даними джерел 24 каналу в СБУ, мова йде саме про російську ФСБ.

Що відомо про держзраду нацгвардійця

За даними слідства, зловмисник збирав інформацію, яку йому замовляли:

щодо перебування на території військової частини іноземних представників;

рух транспортних засобів військових;

функціональні обов'язки командирів.

Передача секретних даних, за даними правоохоронців, призвела до шкоди обороноздатності України та її державній безпеці.