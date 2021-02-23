Бійців ЗСУ готують до наступу в межах міста

Джерело:Міноборони
Військові Збройних сил України почали підготовку з реагування у різних місцевостях, зокрема, у містах. Генштаб відпрацьовує усі плани.
Так, відпрацьовують усі можливі плани реагування на обстановку. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак.
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За словами головнокомандувача, всі плани вираховують та складають. Про них доповідають відповідному керівництву Міноборони та держави.
Крім того, Хомчак додав, що українські бойові військові частини готують і до наступу в умовах міста.
Щодо наступальних дій – минулого року ми почали підготовку всіх наших бойових військових частин до дій у наступі на урбанізованій місцевості,
– заявив Хомчак.
Військовий наголосив, що до цього теж слід бути готовими.Зверніть увагу! Українські десантники в березні проведуть військові навчання біля окупованого Криму. Бійці відпрацьовуватимуть реагування на військову небезпеку. Тренуватимуться на суші та на морі. Важливо, що в той час окупанти проведуть навчання своїх підрозділів у Криму.