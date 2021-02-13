Вже 32 роки у горі та радості: бійці батальйону "Львів" розповіли історію свого кохання

Історія подружжя Наталі та Миколи Шуль – це найкращий доказ, що справжнє кохання може жити десятки років. І жодні перешкоди не здатні його зруйнувати. Навіть війна – безсила.

Наталя та Микола – бійці батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Львів".

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Історія їхнього кохання розпочалася ще у підлітковому віці. Тоді їх навіть називали "Ромео і Джульєттою". Після закінчення школи Наталя і Микола одружилися. Згодом у подружжя народився син.

Наталя та Микола зізнаються, що час не має влади над їхніми почуттями. І наразі вони такі ж сильні, як і 32 роки тому.

У 2014 році на Сході розпочалася війна. Наталя і Микола не залишилися осторонь. Вони організували волонтерську спільноту. Спершу виготовляли для воїнів маскувальні сітки, згодом почали доставляти військовим продукти. Автомобіль продали, щоб купити оптичне приладдя для українських захисників.

Через деякий час Наталя і Микола поїхали у зону АТО. Там вони допомагали воїнам. Доки Микола ремонтував автомобілі, Наталя разом з волонтерами їздила на передову, доставляла усе необхідне військовим.

Згодом подружжя вступило у батальйон патрульної служби поліції особливого призначення "Львів". Перше патрулювання минуло у Маріуполі на Донеччині. Там Наталя і Микола патрулювали вулиці, щоб жителі міста почувалися у безпеці.

За словами Наталі, кожна ротація – це дуже велика відповідальність. Водночас це і сенс життя. Подружжя оточують чудові люди.

"Ми щасливі, що маємо змогу служити громадянам України, охороняти їх життя та безпеку", – розповіла Наталя.

Подружжя зізнається: легко не було ніколи, але вони завжди разом – у горі та радості.

Якщо потрібно, я можу взятися за чоловічу роботу, а Микола – готувати їжу. Адже головне у подружньому житті – допомагати один одному, довіряти та чути свою половинку,

– зауважила Наталя.

Під час служби на Донбасі з подружжям стаються маленькі дива. Одного разу Наталя знайшла на військовій позиції маленьке котеня. Жінка пошкодувала тваринку і забрала з собою до Львова. Тепер худе та змарніле котеня подорослішало і стало прекрасним щасливим котом. Подружжя назвало свого улюбленця Тимком.

"Тимко – наш сімейний талісман, без нього не обходиться жодна поїздка на Донбас чи на відпочинок. Кіт завжди відчуває, що ми збираємось в дорогу та відразу шукає, куди б запакуватися – в наплічник, каску, бронежилет… лиш би його не залишили вдома", – поділилася Наталя.

Навесні 2021 року подружжя знову вирушить на Донбас. І, звичайно, Тимко не залишиться вдома.



Микола і Тимко / пресслужба Нацполіції



Наталя і Тимко / пресслужба Нацполіції