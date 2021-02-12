У Дніпрі працівники спецпідрозділу СБУ "Альфа" провели вдалу спецоперацію з затримання членів банди, які займалися залякуванням мешканців Запорізької, Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

За даними спецслужби, угрупуванням керував кримінальний авторитет на прізвисько "Арієць", якого затримали ще у квітні минулого року.

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Після того, як лідер банди опинився під вартою, його поплічники продовжили незаконну діяльність.

Як стверджують слідчі, зловмисники погрожували людям фізичною розправою, займалися підпалами їх майна та вимагали гроші.

Що відомо про діяльність угрупування, яке знешкодила СБУ

Оперативники СБУ з'ясували, що фігуранти справи вимагали від фінансового ІТ-консультанта 70 тисяч доларів.

Чоловіки казали, що за отриману суму гарантують йому можливість безперешкодно займатися бізнесом.

Потерпілому погрожували побиттям та вбивством.

Під час отримання грошей від постраждалого 3 зловмисників затримали. Один із них намагався втекти, але його наздогнали та скрутили.

Незабаром фігурантам справи повідомлять про підозру у вимаганні, поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи. Якщо суд визнає провину чоловіків, їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна.

Дивіться відео затримання членів міжрегіонального угрупування в Дніпрі: