Вимагали гроші у людей у кількох регіонах: бійці "Альфи" затримали членів злочинного угрупування
У Дніпрі працівники спецпідрозділу СБУ "Альфа" провели вдалу спецоперацію з затримання членів банди, які займалися залякуванням мешканців Запорізької, Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.
За даними спецслужби, угрупуванням керував кримінальний авторитет на прізвисько "Арієць", якого затримали ще у квітні минулого року.
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Як стверджують слідчі, зловмисники погрожували людям фізичною розправою, займалися підпалами їх майна та вимагали гроші.
Що відомо про діяльність угрупування, яке знешкодила СБУ
- Оперативники СБУ з'ясували, що фігуранти справи вимагали від фінансового ІТ-консультанта 70 тисяч доларів.
- Чоловіки казали, що за отриману суму гарантують йому можливість безперешкодно займатися бізнесом.
- Потерпілому погрожували побиттям та вбивством.
Під час отримання грошей від постраждалого 3 зловмисників затримали. Один із них намагався втекти, але його наздогнали та скрутили.
Незабаром фігурантам справи повідомлять про підозру у вимаганні, поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи. Якщо суд визнає провину чоловіків, їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна.
Дивіться відео затримання членів міжрегіонального угрупування в Дніпрі:
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