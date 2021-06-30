Це сталося у сесійній залі установи та поряд із нею приблизно о 14 годині. Згодом оприлюднили одразу кілька відео цього конфлікту.
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Чому почалася сутичка
Штовханина почалася через те, що в залу не хотіли впускати помічників депутатів і підприємців. Правоохоронці стояли на вході та блокували прохід.
На відео з місця видно, що з натовпу поряд лунали вигуки. Зокрема, закликали не порушувати закон.
Штовханина в міськраді Харкова: відео телеграму "Веха"
Також на відео з місця видно сутичку між охоронцем і депутатом Дмитром Булахом. Він потім розповів, що людей все ж впустили всередину.
Чому зібралися депутати
Телеграм "Веха" повідомляє, що там почалася позачергова 5 сесія міськради. Депутати зібралися обговорити зміну орендних ставок. А саме, їх зниження.
Міський бюджет внаслідок цього може втратити приблизно 100 мільйонів гривень. Виконувач обов'язків мера Ігор Терехов пояснив це пандемією.
Сутичка в сесійній залі міськради Харкова: відео Суспільного