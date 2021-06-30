Це сталося у сесійній залі установи та поряд із нею приблизно о 14 годині. Згодом оприлюднили одразу кілька відео цього конфлікту.

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Чому почалася сутичка

Штовханина почалася через те, що в залу не хотіли впускати помічників депутатів і підприємців. Правоохоронці стояли на вході та блокували прохід.

На відео з місця видно, що з натовпу поряд лунали вигуки. Зокрема, закликали не порушувати закон.

Штовханина в міськраді Харкова: відео телеграму "Веха"

Також на відео з місця видно сутичку між охоронцем і депутатом Дмитром Булахом. Він потім розповів, що людей все ж впустили всередину.

Чому зібралися депутати

Телеграм "Веха" повідомляє, що там почалася позачергова 5 сесія міськради. Депутати зібралися обговорити зміну орендних ставок. А саме, їх зниження.

Міський бюджет внаслідок цього може втратити приблизно 100 мільйонів гривень. Виконувач обов'язків мера Ігор Терехов пояснив це пандемією.

Сутичка в сесійній залі міськради Харкова: відео Суспільного

Зверніть увагу! На пленарному засіданні Верховної Ради 17 червня сталася сутичка Іллі Киви та Миколи Тищенка. Це сталося через слова про те, що "фракцію ОПЗЖ потрібно розстріляти".