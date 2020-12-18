Вкрав шапку… тобто докторську, вкрадеш і крісло міністра! Регіонали своїх в біді не кидають. Як депутати голосували за призначення міністром освіти Сергія Шкарлета.

Вкрав шапку… тобто докторську, вкрадеш і крісло міністра! Регіонали своїх в біді не кидають. Як ви знаєте, 17 грудня 226 голосами міністром освіти й науки призначили плагіатора Сергія Шкарлета.

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Але чи так це було насправді?

На табло ви бачите сектор ОПЗЖ, де мінімум 8 депутатів мали проголосувати за призначення Шкарлета. "Проголосувати" означає персонально і власними картками. Тільки так дозволено у Верховній Раді.

На цьому фото цей же сектор ОПЗЖ крупним планом. Саме так, там порожні місця.

Серед членів ОПЗЖ, які "проголосували", – пан Суркіс. Ось тільки одна проблема: його не було в Раді під час голосування. Це видно на відео. Також факт відсутності Григорія Суркіса в Раді під час голосування у неформальних розмовах підтверджують депутати ОПЗЖ.

Це означає, що в обведеному секторі кнопкодавили. Ми пишемо заяву на Дмитра Разумкова про порушення під час голосування та будемо вимагати призначення повторного голосування по Шкарлету.

Джерело: Facebook