Нардепи вшанували хвилиною мовчання 4 загиблих під Шумами українських воїнів. На позачергову засіданні парламенту про ситуацію на фронті та загибель бійців доповідав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Він зауважив, що 26 березня група українських саперів працювала поблизу Шумів. Вони оглядали місцевість в пошуку мін, дистанційно встановлених напередодні проросійськими окупантами. Під час виконання завдань від ворожого снайперського вогню спершу загинули: старший сержант Барнич, а також командир групи підполковник Коваль, який надавав йому допомогу.

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Ще двоє військових зі складу групи – старшина Бруска та старший солдат Гищук – отримали поранення.

Водночас старший сержант Абрамович та старший солдат Гайченко, які прибули підтримати цю групу військових, теж потрапили під снайперський вогонь і загинули на місці.

Хочу висловити співчуття родинам військовослужбовців та прошу вас, народні депутати, вшанувати їх пам’ять хвилиною мовчання,

– сказав під час виступу у Раді Руслан Хомчак.

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Зверніть увагу! Хомчак також розповів, що, аби евакуювати поранених та забрати тіла загиблих з місця трагедії, було прийняте рішення відкрити вогонь у відповідь. Лише після цього ворог припинив снайперські обстріли. Також про ситуацію повідомили представників ОБСЄ.



Хомчак наголосив: бойовики скоїли цинічний обстріл, вони відкрили вогонь у спини військових.

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