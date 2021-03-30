У Раді хвилиною мовчання вшанували загиблих під Шумами військових: відео
Нардепи вшанували хвилиною мовчання 4 загиблих під Шумами українських воїнів. На позачергову засіданні парламенту про ситуацію на фронті та загибель бійців доповідав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.
Джерело:24 канал
Він зауважив, що 26 березня група українських саперів працювала поблизу Шумів. Вони оглядали місцевість в пошуку мін, дистанційно встановлених напередодні проросійськими окупантами. Під час виконання завдань від ворожого снайперського вогню спершу загинули: старший сержант Барнич, а також командир групи підполковник Коваль, який надавав йому допомогу.
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Ще двоє військових зі складу групи – старшина Бруска та старший солдат Гищук – отримали поранення.
Водночас старший сержант Абрамович та старший солдат Гайченко, які прибули підтримати цю групу військових, теж потрапили під снайперський вогонь і загинули на місці.
Хочу висловити співчуття родинам військовослужбовців та прошу вас, народні депутати, вшанувати їх пам’ять хвилиною мовчання,
– сказав під час виступу у Раді Руслан Хомчак.
У Раді вшанували пам'ять загиблих під Шумами військових: відео
Обстріл українських захисників під Шумами: головне
- 26 березня у районі населеного пункту Шуми проросійські бойовики кілька годин обстрілювали позиції українських захисників. Внаслідок цього 4 бійців загинули, ще 2 – отримали поранення.
- На жаль, евакуювати поранених бійців та забрати тіла загиблих героїв українська сторона змогла не відразу. Лише після тривалих перемовин за участю ОБСЄ це таки вдалося зробити.
- Президент Зеленський після трагічної події оголосив, що проведе розмови з усіма лідерами нормандської четвірки. Він також додав, що "ціна війни, на жаль, – життя наших людей, мужніх і нескорених".
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