Битва за Севастополь: Москва залякує Захід через Крим

Одному з наймасштабніших фейків Росії виповнилося 7 років. 16 березня 2014 року Кремль провів в українському Криму так званий референдум про статус півострова.

Результаты "референдума" по сей день не признают ни Украина, ни Европа, ни США, ни ряд других цивилизованных стран мира. Сейчас Украина готовится провести Крымскую платформу при участии стран-партнеров, на которой державы будут решать, как Россия будет уходить с аннексированного полуострова.

До теми Путін "прикривається" дитячим порно, щоб закрити Twitter у Росії

Если раньше Кремль игнорировал какие-либо разговоры про Крым, то сейчас Москва выбрала тактику запугивания.

Популярность темы "присоединения" Крыма

7 лет назад Путин схватил Украину за крымский полуостров для того, чтоб не отпустить страну развиваться вместе с цивилизованным миром. Для внутреннего потребителя он описал эту операцию как "возвращение Крыма в родную гавань".

В России резко появилась каста "крымнашистов", для которых это событие стало личным праздником, на уровне с 9 мая, хоть и оба праздника выдуманные.

Как же сладок был солёный ветер полуострова 7 лет назад – Крым был сказкой, местом, которое должно было стать российским раем и символом царской силы с морским флотом.

Тема так называемого "присоединения" Крыма была очень популярна в 2014 году, но тогда россияне еще не знали, что аннексия повлечет за собой массу проблем, в том числе экономических.

Что случилось с энтузиазмом сторонников аннексии

Энтузиазм "крымнашистов" подугас. Аннексия полуострова принесла ряд санкции для России, которые удушают её экономику, а сам Крым разрушен руками Кремля.



Окупация принесла ряд санкции для России / Фото amnesty.org.ua

Чиновники и силовики, которые незаконно управляют полуостровом за 7 лет значительно улучшили свое благосостояние. Однако местные жители, которым обещали рай под триколором – остались у разбитого корыта.

Они не могут повлиять ни на уничтожение крымской природы, ни на циничный дербан крымской земли, ни на заселение россиянами полуострова, ни на превращение Крыма в военную базу Кремля.

В России же сфальсифицированный так называемый "референдум" до сих пор позиционируют как "волеизъявление крымчан".

Украина приняла проект о деокупации

Долгое время вопрос украинского Крыма скупо поднимался на мировой арене, а если и кто-то из европейских политиков вспоминал про полуостров, то российские официальные лица, начиная с президента России, утверждали, что "вопрос Крыма закрыт".

Так и получалось, что мир не признает Крым российским, а Россия считает Крым своей территорией и плевать в Кремле хотели на мир, собственно, тупик.

Важливо Справжній жест дружби, – Зеленський про заяву G7 щодо Кримської платформи

Но недавно солёный ветер переменился и российские политики заёрзали на стульях. Совет нацбезопасности и обороны Украины принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.

Россия начала угрожать из-за Крыма

В Украине должен пройти саммит Крымской платформы, на этой встрече лидеры мировых стран собираются обсудить, каким образом всё больше от слов переходить к конкретным действиям для освобождения полуострова из-под кремлевского гнета.



У Путина занервничали из-за крымского вопроса / Фото Front News International

Тут же Россия, которая всегда закрывала тему Крыма при малейшем упоминании, начала угрожать. Кремль назвал Крымскую платформу угрозой и посягательством на свою территориальную целостность.

У Путина реально занервничали в предвкушении международного резонанса большого количества стран, не признающих аннексию полуострова.

В Кремле считают, что стратегия Украины по деоккупации Крыма – это якобы угроза агрессии против "двух субъектов" России. Спикер российского МИДа Захарова даже самонадеянно решила, что ее кто-то послушает и призвала страны отказаться от участия в Крымской платформе.

Читайте також Хто обзивається – так сам називається, – Путін відповів Байдену

Так же выглянул из будки и глава МИД России Лавров, который утверждает, мол, Крым останется в составе России навсегда, и Западу вместе с США это не изменить.

Очень чётко, я считаю, ответил России спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, когда сказал, что: "Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь". Но мы же имеем дело с Кремлем, там свои воровские понятия.

Что думают на Западе про аннексию Крыма

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал так называемый "референдум" 2014 года "бутафорным". Блинкен подчеркнул, что "США не признавали и никогда не признают незаконную оккупацию Крыма Россией".



Блинкен назвал "референдум" 2014 года "бутафорным" / Фото Voice of America

Посольство Канады в Украине назвало аннексию крымского полуострова незаконной и напомнило, что так называемый референдум 7 лет назад провели в условиях мощного военного присутствия России.

В МИД Грузии заявили, что их страна уже пережила подобный опыт, связанный с Кремлем. Поэтому там считают такую практику оккупации и аннексии серьезной угрозой международной безопасности, миру и стабильности.

Германия, Польша, Турция, весь Евросоюз обнародовали подобные заявление на седьмую годовщину аннексии украинского Крыма. Все цивилизованные страны говорят, что одно из основных оружий Кремля – это ложь.

Выход из крымского вопроса

Незаконные действия мимикрируют под законность и историческую справедливость – черное называют белым, правду подменяют фейками и пропагандой.

Единственный выход из крымского вопроса – это систематическая и плотная работа Украины с западными партнерами. Только жесткие санкции и экономическая война склонят Кремль на уступки. Именно этим должна закончится кремлевская платформа, а не пустыми разговорами.

Актуально Головне завдання – повернути Крим, – заступниця Кулеби назвала стратегії "Кримської платформи"

Но плохая новость в том, что возвращением управления над полуострова для Украины вопрос не закончится. Кремль уже заселил Крым россиянами:

силовиками;

судьями;

военными;

простыми гражданами, с которыми после деоккупации территории с украинцами будут происходить постоянные конфликты.

Так же, следует ожидать от России обострения ситуации на Донбассе, в случае, если мир будет давить на Крым, а так же – новой волны российской пропаганды.