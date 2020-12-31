Біометричні паспорти з 1 січня коштуватимуть дорожче: нові ціни
Вартість бланків біометричних документів з 1 січня 2021 року зросте. Це означає, що за оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта та посвідок на тимчасове й постійне проживання доведеться платити більше.
Державне підприємство "Поліграфічний комбінат" Україна "з 1 січня 2021 року змінює вартість бланків біометричних документів. Про це повідомляє Державна міграційна служба України.
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У зв'язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення
- паспорта громадянина України у формі картки;
- паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
- видів на тимчасове та постійне проживання.
Ціна виготовлення паспорта громадянина України у вигляді картки
- вперше – безкоштовно;
- до 20 робочих днів – 363 гривні, було – 345 гривень;
- до 10 робочих днів – 489 гривень, було – 471 гривня.
Ціна оформлення закордонного паспорта
- до 20 робочих днів коштуватиме 694 гривні, раніше – 682 гривні;
- до 7 робочих днів та до 3 у випадку наявності підстав – 1 046 гривень, раніше – 1 034 гривні.
Ціна виготовлення посвідки на проживання
- до 15 робочих днів на тимчасове проживання – 915 гривень, було – 891 гривня;
- до 15 робочих днів на постійне проживання – 752 гривні, було – 728 гривень.
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