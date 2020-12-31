Вартість бланків біометричних документів з 1 січня 2021 року зросте. Це означає, що за оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта та посвідок на тимчасове й постійне проживання доведеться платити більше.

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат" Україна "з 1 січня 2021 року змінює вартість бланків біометричних документів. Про це повідомляє Державна міграційна служба України. Читайте також Зміни у міграційному законодавстві: що запропонував Кабмін У зв'язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки;

паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

видів на тимчасове та постійне проживання. Ціна виготовлення паспорта громадянина України у вигляді картки вперше – безкоштовно;

до 20 робочих днів – 363 гривні , було – 345 гривень;

, було – 345 гривень; до 10 робочих днів – 489 гривень, було – 471 гривня. Ціна оформлення закордонного паспорта до 20 робочих днів коштуватиме 694 гривні , раніше – 682 гривні;

, раніше – 682 гривні; до 7 робочих днів та до 3 у випадку наявності підстав – 1 046 гривень, раніше – 1 034 гривні. Ціна виготовлення посвідки на проживання до 15 робочих днів на тимчасове проживання – 915 гривень , було – 891 гривня;

– , було – 891 гривня; до 15 робочих днів на постійне проживання – 752 гривні, було – 728 гривень. Важливо! Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які оплатили адміністративні послуги й подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2020 року, платитимуть стару ціну.



Ті, хто оплатив послуги до 21 грудня 2020 року, однак не подав заяви на оформлення документів, матимуть можливість здійснити доплату за оформлення документів за тарифами, які діятимуть на момент подачі заяв.