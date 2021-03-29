На Дніпропетровщині з'їхав з рейок "Інтерсіті" Київ – Запоріжжя: відео

Біля Славгороду в Дніпропетровській області 29 березня зійшов з рейок потяг "Інтерсіті". Він курсував із Києва та не доїхав до кінцевої станції в Запоріжжі лише 50 кілометрів.

Це трапилося приблизно о 15 годині. Люди понад годину чекали на евакуацію з місця події.

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Колеса потяга "Інтерсіті" поряд із рейками / Скриншот телеграм-канал "PavlovskyNews"

Детальніше про подію

Повідомляється, що з рейок зійшли 6 із 9 вагонів Hyundai. У цей момент у них перебували 88 пасажирів. Ніхто з цих людей не постраждав.

Потяг, який з'їхав із рейок: відео телеграм-каналу "Это Запорожье"

Один із пасажирів повідомив, що починається дощ, а всі люди очікують біля потягу. Також серед них є ті, хто запізнюється на літак.

Люди біля цього потягу: відео телеграм-каналу "Это Запорожье"

Реакція Укрзалізниці

Після того, як це трапилося, компанія почала розв'язувати питання довезення пасажирів до станції призначення. Також почали пошук резервного складу потягу для зворотнього рейсу.

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