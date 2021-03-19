Біля окупованої Ялти російський бронеавтомобіль зніс зустрічне авто: відео

На трасі Ялта – Севостополь сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода. Зокрема зіткнулись легкове авто і російський бронеавтомобіль.

Військова техніка рухалась в колоні правою смугою і знесла зустрічний транспорт. Про це повідомила служба міністерства внутрішніх справ Росії.

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Як сталась ДТП

За словами очевидця Євгенія Залепи, дівчина за кермом Daewoo Matiz з пасажиром щойно побачили колону, одразу натиснула на гальма.

Автомобіль від вологого асфальту після дощу розвернуло правою стороною під удар,

– зазначив Зелепа.

Наслідки аварії

В результаті аварії водія і пасажира легковика з різними травмами госпіталізували до Ялтинської міської лікарні. Загиблих в ДТП немає.

Відео наслідків аварії та моменту зіткнення опублікували у соціальних мережах очевидці. На ньому видно, що автомобіль зім'яло з боку переднього пасажира.

Момент зіткнення транспорту: дивіться відео

Наслідки ДТП: дивіться відео

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