Біля окупованої Ялти російський бронеавтомобіль зніс зустрічне авто: відео
На трасі Ялта – Севостополь сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода. Зокрема зіткнулись легкове авто і російський бронеавтомобіль.
Джерело:24 канал
Військова техніка рухалась в колоні правою смугою і знесла зустрічний транспорт. Про це повідомила служба міністерства внутрішніх справ Росії.
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Як сталась ДТП
За словами очевидця Євгенія Залепи, дівчина за кермом Daewoo Matiz з пасажиром щойно побачили колону, одразу натиснула на гальма.
Автомобіль від вологого асфальту після дощу розвернуло правою стороною під удар,
– зазначив Зелепа.
Наслідки аварії
В результаті аварії водія і пасажира легковика з різними травмами госпіталізували до Ялтинської міської лікарні. Загиблих в ДТП немає.
Відео наслідків аварії та моменту зіткнення опублікували у соціальних мережах очевидці. На ньому видно, що автомобіль зім'яло з боку переднього пасажира.
Момент зіткнення транспорту: дивіться відео
Наслідки ДТП: дивіться відео
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