Російські найманці 19 березня обстріляли українські позиції біля Водяного. У результаті ворожих атак загинув молодший сержант Андрій Грабар.

Окупанти продовжують щодня завдавати ударів по позиціях Збройних сил. На жаль, внаслідок обстрілів 19 березня загинув ще один український захисник.

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Відоме ім'я загиблого воїна

У результаті обстрілу Водяного з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем загинув молодший сержант Андрій Грабар. Боєць служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Військово-Морських сил.

Сміливим морським піхотинцем, хорошим побратимом та патріотом своєї країни навіки залишиться Андрій Володимирович в пам'яті українського народу,

– пишуть у бригаді.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військового.

Загострення на Донбасі: основне

Від початку 2021 року проросійські бойовики активно порушують домовленості про режим тиші. Щодня війська окупанта відкривають вогонь по українських позиціях.

З 1 січня на Сході вже загинув щонайменше 21 боєць Збройних сил України.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу