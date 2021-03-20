Біля Водяного від кулі ворога загинув молодший сержант Андрій Грабар
Російські найманці 19 березня обстріляли українські позиції біля Водяного. У результаті ворожих атак загинув молодший сержант Андрій Грабар.
Джерело:36-а ОБрМП
Окупанти продовжують щодня завдавати ударів по позиціях Збройних сил. На жаль, внаслідок обстрілів 19 березня загинув ще один український захисник.
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Відоме ім'я загиблого воїна
У результаті обстрілу Водяного з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем загинув молодший сержант Андрій Грабар. Боєць служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Військово-Морських сил.
Сміливим морським піхотинцем, хорошим побратимом та патріотом своєї країни навіки залишиться Андрій Володимирович в пам'яті українського народу,
– пишуть у бригаді.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військового.
Загострення на Донбасі: основне
- Від початку 2021 року проросійські бойовики активно порушують домовленості про режим тиші. Щодня війська окупанта відкривають вогонь по українських позиціях.
- З 1 січня на Сході вже загинув щонайменше 21 боєць Збройних сил України.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу
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