Біля Верховної Ради затримали озброєного чоловіка: що відомо
Біля стін Верховної Ради 22 січня затримали чоловіка зі зброєю. Наразі у поліції з'ясовують, що він там робив.
Що відомо про інцидент
В руках у чоловіка, ймовірно, був пістолет. Про це 24 каналу повідомили у Печерському відділі поліції Києва.
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За інформацією журналіста Івана Жеведя, у чоловік мав ще й ніж. На фото, оприлюднених у мережі, видно, що руки затриманого – у кайданах.
Чому озброєний чоловік "гуляв" біля парламенту
Наразі невідомо, що чоловік робив зі зброєю біля парламенту та які наміри мав. На місці події працюють правоохоронці, подробиці обіцяють повідомити пізніше.
Зауважимо, у Харкові Служба безпеки України викрила підпільне виробництво зброї. Виявилось, що місцевий підприємець виготовляв пневматичну, травматичну, мисливську та спортивну зброю. Однак для "особливих" випадків він міг й переробити під бойову.
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