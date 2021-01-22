Біля стін Верховної Ради 22 січня затримали чоловіка зі зброєю. Наразі у поліції з'ясовують, що він там робив.

Що відомо про інцидент

В руках у чоловіка, ймовірно, був пістолет. Про це 24 каналу повідомили у Печерському відділі поліції Києва.

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За інформацією журналіста Івана Жеведя, у чоловік мав ще й ніж. На фото, оприлюднених у мережі, видно, що руки затриманого – у кайданах.

Чому озброєний чоловік "гуляв" біля парламенту

Наразі невідомо, що чоловік робив зі зброєю біля парламенту та які наміри мав. На місці події працюють правоохоронці, подробиці обіцяють повідомити пізніше.

Зауважимо, у Харкові Служба безпеки України викрила підпільне виробництво зброї. Виявилось, що місцевий підприємець виготовляв пневматичну, травматичну, мисливську та спортивну зброю. Однак для "особливих" випадків він міг й переробити під бойову.



Затриманий чоловік / Фото Івана Жеведя