Біля Умані легковик повністю залетів під вантажівку та загорівся: фото

Джерело:Поліція Черкаської області
Смертельна аварія сталася вранці 19 березня на трасі Одеса – Київ в Уманському районі Черкаської області. Внаслідок ДТП загинув водій Skoda, чия автівка врізалася у вантажівку.
Поліцейські стверджують, що власник Skoda їхав у напрямку Одеси на чималій швидкості. За попередніми даними, він не впорався із керуванням та виїхав на узбіччя, де стояла вантажівка.
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Після зіткнення Skoda загорілася / Фото поліції Черкаської області
Від автівки нічого не залишилось / Фото пресслужби поліції Черкаської області
Понівечене тіло власника Skoda вирізали з уламків машини бійці ДСНС. Водій вантажівки, за попередніми даними, не постраждав.
На місці події працювали слідчі. За фактом аварії із загиблим відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху, яке призвело до летальної ДТП.
Всі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.