Біля Умані легковик повністю залетів під вантажівку та загорівся: фото

Смертельна аварія сталася вранці 19 березня на трасі Одеса – Київ в Уманському районі Черкаської області. Внаслідок ДТП загинув водій Skoda, чия автівка врізалася у вантажівку.

Поліцейські стверджують, що власник Skoda їхав у напрямку Одеси на чималій швидкості. За попередніми даними, він не впорався із керуванням та виїхав на узбіччя, де стояла вантажівка.

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Водій легковика загинув на місці події.

Шансів залишитись живим не було



Після зіткнення Skoda загорілася / Фото поліції Черкаської області

Як з'ясували слідчі, аварія за участю вантажівки Renault Magnum з напівпричепом Schwarzmuller та Skoda сталася близько 6:00.

Вантажівка була припаркована на узбіччі із увімкненим аварійним сигналом. У цей час 23-річний власник "німця" на великій швидкості в'їхав у задню частину Renault.

Удар був такої сили, що легковик опинився під напівпричепом майже весь. Крім того, вже після цього машина загорілася.

Шансів вижити у водія не було ніяких. Він помер на місці ДТП.



Від автівки нічого не залишилось / Фото пресслужби поліції Черкаської області

Понівечене тіло власника Skoda вирізали з уламків машини бійці ДСНС. Водій вантажівки, за попередніми даними, не постраждав.

На місці події працювали слідчі. За фактом аварії із загиблим відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху, яке призвело до летальної ДТП.

Всі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.