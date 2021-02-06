Поблизу міста Полонне, що у Хмельницькій області, виявили поселення доби енеоліту – бронзи. Знайдена кераміка свідчить, що там проживали трипільці.

Дослідження проводилося на території із залишками палацово-паркового комплексу Карвіцьких-Валевських середини ХІХ століття.

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Подробиці про знахідку повідомив заступника директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Сергій Шпаковський.

Він розповів, що експедицію у районі Гамарня, що у Полонному, провели спільно з археологами Сергієм Маярчуком та Володимиром Захар'євим.



На Хмельниччині виявили трипільське поселення / Фото Сергія Шпаковського



Знахідку виявили біля Полонного / Фото Сергія Шпаковського

Зафіксувавши, що саме там був розташований втрачений палац Карвіцьких – Валевських, потрібно було встановити, чи є там об'єкти археології. А для цього – перевірити всю земельну ділянку.

Зокрема, ми знайшли кераміку доби енеоліту, а це трипільська культура (IV –III тисячоліття до нашої ери), і також кераміку доби бронзи, а це ІІ тисячоліття до нашої ери,

– пояснив експерт.

Він наголосив, що перед розпаюванням та земельно-будівельними роботами на місці знахідки потрібно провести археологічні дослідження. Відповідний висновок направлять у міську раду.

Довідка. За словами Шпаковського, місцеві політики раніше пропонували розпаювати землю під садибою та передати її у приватну власність. Остаточно від цієї ідеї не відмовилися.

Як підкреслив заступника директора з питань охорони культурної спадщини, раніше інформації про виявлене поселення не було. Тому ця знахідка має вкрай важливе значення.