Навіть не здогадувалися: на Хмельниччині виявили трипільське поселення – фото
Поблизу міста Полонне, що у Хмельницькій області, виявили поселення доби енеоліту – бронзи. Знайдена кераміка свідчить, що там проживали трипільці.
Джерело:Укрінформ
Дослідження проводилося на території із залишками палацово-паркового комплексу Карвіцьких-Валевських середини ХІХ століття.
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Подробиці про знахідку повідомив заступника директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Сергій Шпаковський.
Він розповів, що експедицію у районі Гамарня, що у Полонному, провели спільно з археологами Сергієм Маярчуком та Володимиром Захар'євим.
На Хмельниччині виявили трипільське поселення / Фото Сергія Шпаковського
Знахідку виявили біля Полонного / Фото Сергія Шпаковського
Зафіксувавши, що саме там був розташований втрачений палац Карвіцьких – Валевських, потрібно було встановити, чи є там об'єкти археології. А для цього – перевірити всю земельну ділянку.
Зокрема, ми знайшли кераміку доби енеоліту, а це трипільська культура (IV –III тисячоліття до нашої ери), і також кераміку доби бронзи, а це ІІ тисячоліття до нашої ери,
– пояснив експерт.
Він наголосив, що перед розпаюванням та земельно-будівельними роботами на місці знахідки потрібно провести археологічні дослідження. Відповідний висновок направлять у міську раду.
Як підкреслив заступника директора з питань охорони культурної спадщини, раніше інформації про виявлене поселення не було. Тому ця знахідка має вкрай важливе значення.
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