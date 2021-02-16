Біля Південного зафіксували ворожий снайперський обстріл

16 лютого 2021 , 15:20
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Джерело:

Міноборони

На Донбасі від початку доби 16 лютого зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Південного діяв ворожий снайпер.

Проросійські бойовики продовжують порушувати перемир'я. Станом на 12:00 війська окупанта здійснили 1 обстріл.

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Ситуація на Донбасі 16 лютого

Приблизно об 11:00 поблизу Південного, що на луганському напрямку, діяв ворожий снайпер,
– заявили в Міноборони.

На щастя, бойових втрат зі сторони українських військових немає.

Поточну ситуацію контролюють українські воїни.

Що встановила розвідка

  • За інформацією Головного управління розвідки, окупаційні війська продовжують утримувати 120-міліметрові міномети, 122-міліметрові самохідні артилерійські установки та танки вздовж лінії зіткнення з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння.
  • Крім того, окупанти посилюють систему спостереження на передових позиціях з використанням переносних малогабаритних радіолокаційних станцій наземної розвідки російського виробництва.


Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу