Біля Південного зафіксували ворожий снайперський обстріл

Джерело:Міноборони
На Донбасі від початку доби 16 лютого зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Південного діяв ворожий снайпер.
Проросійські бойовики продовжують порушувати перемир'я. Станом на 12:00 війська окупанта здійснили 1 обстріл.
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Приблизно об 11:00 поблизу Південного, що на луганському напрямку, діяв ворожий снайпер,
– заявили в Міноборони.
На щастя, бойових втрат зі сторони українських військових немає.
Поточну ситуацію контролюють українські воїни.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу