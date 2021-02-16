Біля Південного зафіксували ворожий снайперський обстріл
На Донбасі від початку доби 16 лютого зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Південного діяв ворожий снайпер.
Джерело:Міноборони
Проросійські бойовики продовжують порушувати перемир'я. Станом на 12:00 війська окупанта здійснили 1 обстріл.
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Ситуація на Донбасі 16 лютого
Приблизно об 11:00 поблизу Південного, що на луганському напрямку, діяв ворожий снайпер,
– заявили в Міноборони.
На щастя, бойових втрат зі сторони українських військових немає.
Поточну ситуацію контролюють українські воїни.
Що встановила розвідка
- За інформацією Головного управління розвідки, окупаційні війська продовжують утримувати 120-міліметрові міномети, 122-міліметрові самохідні артилерійські установки та танки вздовж лінії зіткнення з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння.
- Крім того, окупанти посилюють систему спостереження на передових позиціях з використанням переносних малогабаритних радіолокаційних станцій наземної розвідки російського виробництва.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу
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